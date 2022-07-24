24 Temmuz 2022, Pazar
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MİT'ten PKK'ya ağır darbe! Kendal Ermeni kod adlı Şahin Tekintanğaç öldürüldü! Operasyonun önemini A Haber'de anlattı: PKK bukalemun gibi
Son dakika haberleri... MİT, terör örgütü PKK-YPG'nin sözde Aynularab sorumlusu "Kendal Ermeni" kod adlı Şahin Tekintanğaç'ı düzenlediği özel operasyonla etkisiz hale getirdi. Öldürülen terörist PKK adına Ağrı, Kars, Van, Bingöl, Bitlis’te faaliyet gösteriyordu. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, operasyonun önemini A Haber canlı yayınında anlattı. Caşın, "Burada vurulan nokta Kobani bölgesi veya Ayn El Arab olduğuna göre burada da PKK’nın at koşturduğu dikkate alındığında yine ABD’lilerle beraber geçen hafta poz verdiklerini görüyoruz siz poz verseniz de biz sizi yakalayacağız ve vuracağız." ifadelerini kullandı.