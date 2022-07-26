Korku salan Türk SİHA’sı Bayraktar TB2 için yeni alıcı Asya’dan! Hayran kaldılar

Türkiye'nin dünya tarafından hayranlıkla takip edilen Bayraktar TB2 SİHA'larına yeni bir alıcı daha çıktı. Türkiye'nin terörle mücadeledeki etkin gücü ve Azerbaycan-Ermenistan savaşında dikkatleri çeken Türk SİHA'larına Bangladeş de talip oldu.