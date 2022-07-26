26 Temmuz 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Korku salan Türk SİHA'sı Bayraktar TB2 için yeni alıcı Asya'dan! Hayran kaldılar

Korku salan Türk SİHA'sı Bayraktar TB2 için yeni alıcı Asya'dan! Hayran kaldılar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.07.2022 Güncelleme Tarihi: 26.07.2022
ABONE OL
Korku salan Türk SİHA’sı Bayraktar TB2 için yeni alıcı Asya’dan! Hayran kaldılar

ABD ve Avrupalılar tarafından korkuyla takip edilen Türk SİHA'ları için yeni bir alıcı çıktı. Özellikle Ukrayna-Rusya ve Azerbaycan-Ermenistan savaşlarındaki gücüyle dikkat çeken Bayraktar TB2 SİHA'lar için birçok ülke sıraya girmişti. Türk SİHA'larının son talibi ise Asya'dan oldu.

Türkiye'nin dünya tarafından hayranlıkla takip edilen Bayraktar TB2 SİHA'larına yeni bir alıcı daha çıktı. Türkiye'nin terörle mücadeledeki etkin gücü ve Azerbaycan-Ermenistan savaşında dikkatleri çeken Türk SİHA'larına Bangladeş de talip oldu.

ÜLKELER SIRAYA GİRDİ

Önce silah ambargosu uygulayan ülkeler, Türk SİHA'ları için parça ambargosuna dönüş yaptı. Türkiye'nin parçalarını da kendisinin üretmesiyle adeta Bayraktar TB2 SİHA'ları sadece izlemekle yetiniyorlar.

Baykar üretimi Bayraktar TB2 tipi insansız hava araçları birçok Afrika ülkesinde kullanılıyor.

SIRADA BANGLADEŞ VAR

Baykar Teknoloji üretimi Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracını envanterine katan ülkeler arasında Bangladeş de yerini aldı.

Bangladeş hükümetinin Türk heyetiyle yaptığı görüşmeler sonucunda Bayraktar TB2 satın alımında anlaşmaya vardığı bildirildi.

Türkiye'nin Bangladeş Büyükelçisi Mustafa Osman Turan Prothom Alo'ya verdiği röportajda, Bangladeş Silahlı Kuvvetleri ve İHA üreticisi Baykar Teknoloji arasında imzalanan TB2 SİHA satın alımına değindi.

Turan, "Bangladeş Silahlı Kuvvetleri, Baykar ile TB2 SİHA alımı konusunda anlaşmaya vardı. Detayları veremem ancak Bangladeş ile Türkiye arasında İHA üzerinde bir iş birliği olduğunu doğrulayabilirim." dedi.

Bangladeş Devletten Devlete (G2G) İşbirliği Mutabakat Muhtıralarıkapsamında Türkiye'den birçok silah, askeri araç ve füze satın almıştı.

Bangladeş'in Türkiye Büyükelçisi Mesud Manan ise geçtiğimiz aylarda Türkiye üretimi İHA'ların uluslararası standartlar çerçevesinde üretildiğine değinmiş ve gelecekte ülkesinin silahlı kuvvetleri için modern ekipman alımına açık olduklarının sinyalini vermişti.

ABD Bayraktar TB2’nin kopyasını aldı! ABD BAYRAKTAR TB2'NİN KOPYASINI ALDI!
3 adet Bayraktar TB2 hibe edildi 3 ADET BAYRAKTAR TB2 HİBE EDİLDİ
ABD Ukrayna’yı bir kez daha yarı yolda bıraktı ABD UKRAYNA'YI BİR KEZ DAHA YARI YOLDA BIRAKTI
Almanya’dan Türk SİHA’larına büyük övgü ALMANYA'DAN TÜRK SİHA'LARINA BÜYÜK ÖVGÜ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA