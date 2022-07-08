ABD Türk SİHA’ları Bayraktar TB2’nin kopyasını aldı! ABD PENGUEN’i kullanacak

ABD İMZAYI ATTI

Başarısını tüm dünyaya ispatlayan Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçları (SİHA), daha önce Türkiye'ye drone satmayan ABD'nin ordusunun da radarında. Ordu, Bayraktar TB2'ye çok benzeyen Penguen dronu için, Edge Autonomy ile bir anlaşma imzaladı.