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ABD Türk SİHA'ları Bayraktar TB2'nin kopyasını aldı! ABD PENGUEN'i kullanacak

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.07.2022 Güncelleme Tarihi: 08.07.2022
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ABD Türk SİHA’ları Bayraktar TB2’nin kopyasını aldı! ABD PENGUEN’i kullanacak

Dünya gündeminden düşmeyen Türk SİHA'ları dosta güven düşmana korku salmaya devam ediyor. Birçok ülkenin Türkiye'den almak için sıraya girdiği Bayraktar TB2'ler, ABD'yi de kopyacılığa düşürdü. Dünyanın savunmasına en çok para harcaya ülkesi olan ABD, Türk SİHA'ları Bayraktar TB2'nin kopyası olarak PENGUEN ile anlaştı.

Türkiye'nin terörle mücadelesinde etkili bir rol oynayan Bayraktar TB2 SİHA'lar dünya basınından dikkat çekmişti. Karabağ savaşında da gücünü göstererek Azerbaycan'ın Ermenistan'dan topraklarını kurtarmasında etkili olan TB2 SİHA'lar Avrupa ülkeleri tarafından mercek altına alındı.

Batılılar ile birlikte Arap ülkeleri ve ABD'de de Türk SİHA'ları gündemden düşmez hale geldi.

Türkiye'nin oyunu değiştiren kuşları ABD'yi kopyacılığa sevk etti.

ABD İMZAYI ATTI

Başarısını tüm dünyaya ispatlayan Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçları (SİHA), daha önce Türkiye'ye drone satmayan ABD'nin ordusunun da radarında. Ordu, Bayraktar TB2'ye çok benzeyen Penguen dronu için, Edge Autonomy ile bir anlaşma imzaladı.

Edge Autonomy istihbarat, gözetleme ve keşif (ISR) ve ayrıca hedefleme için çeşitli yükleri taşıyabilen hafif dronlar üretiyor. Edge Autonomy'den yapılan basın açıklamasına göre, işletme yaklaşık 25 yıldır ABD Savunma Bakanlığı ve NATO müttefiklerine insansız hava araçları üretiyor.

Şirketin açıklamasına göre son olarak, ABD ordusu ile Penguen dorone için bir anlaşma imzalandı.

BAYRAKTAR TB2'NİN KOPYASI: PENGUEN

Eskiden İHA Fabrikası olan Edge Autonomy, 2009 yılında Letonya'da kuruldu. 2022'nin başlarında şirket, Jennings Aeronautics ile birleşmenin ardından yeniden markalaştı.

Letonya, Kaliforniya ve Virginia'da ofisleri bulunan şirket, elektrikle çalışan Penguen BE ve dikey kalkış ve iniş yapabilen Penguen B VTOL dahil olmak üzere birkaç Penguen çeşidi üretiyor.

Penguen insansız hava araçları, görünüş olarak Türk yapımı Bayraktar TB2'ye çok benziyor ancak, Penguenler Bayraktar'a göre önemli ölçüde daha küçük.

Penguen ile ilgili anlaşmanın duyurulmasının ardından, çeşitli yayın organları haberi "Bayraktar TB2'nin Minyatür Versiyonu Penguen: Çarpıcı benzerlik" başlığıyla servis etti.

ABD Bayraktar TB2’lerin kopyasını üretti ABD BAYRAKTAR TB2'LERİN KOPYASINI ÜRETTİ

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