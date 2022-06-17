Almanya’dan Türk SİHA’larına büyük övgü: Türklerin teknolojisi gelecekte örnek olacak

GELECEĞİN SİLAHLARINDA BİZLERİ NE BEKLİYOR?

Haberde, geleceğin silahlarının daha iyi bir ağ yapısına sahip olduğu, yapay zeka ile çalıştığı, daha hassas ve daha ölümcül olduğu kaydedildi.

Söz konusu özelliklerin, Startus Insights'ın savunma teknolojileri alanında faaliyet gösteren binden fazla start-up üzerinde yaptığı bir analizin sonucu olduğu belirtilen haberde, geleceğin silahlarında "bağlanabilirlik, özerklik, hatasızlık ve sürdürülebilirlik" olarak dört eğilimin ortaya çıktığı aktarıldı.

Haberde, Türkiye'den Bayraktar TB2 gibi silahlı insansız hava araçları, hipersonik füzelerle birlikte, geleceğin savunma teknolojisinde yer alacak 5 örnek içinde gösterildi.