ABD Ukrayna’yı bir kez daha yarı yolda bıraktı: SİHA satışı durduruldu

"ABD İÇİN GÜVENLİK RİSKİ OLUŞTURABİLİR"

Haberde, "SİHA'ların ihracına itiraz, radar ve gözetleme ekipmanlarının Rusya'nın eline geçmesi halinde ABD için güvenlik riski oluşturabileceği endişesiyle gündeme geldi." denildi.

Pentagon Sözcüsü Sue Gough, "Teknoloji güvenliği incelemeleri, ABD savunma maddelerinin tüm uluslararası ortaklara aktarılması için standart bir uygulama. Tüm vakalar kendi özelliklerine göre ayrı ayrı inceleniyor." diye konuştu.

ABD İLE UKRAYNA ARASINDA GERİLİM

SİHA satışının engellenmesi, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'yi suçlayıcı ifadeler kullanmasının ardından geldi.

Biden, Rusya'nın saldırılarına işaret ederek, "Birçok insanın, abarttığımı düşündüğünü biliyorum. Hiç şüphesiz Zelenskiy, ABD'nin uyarılarını duymak istemedi." ifadesini kullanmıştı.

KARŞI SUÇLAMA: RUSYA'YI DURDURAMADINIZ

Zelenskiy'nin danışmanı Mykhailo Podolyak ise "Bir ülkeyi 100 günden fazla bir süredir saldırgana direnmekle suçlamak saçma. Kilit ülkeler, önlem olarak Rusya'yı durdurmayı başaramadı." karşılığını vermişti.