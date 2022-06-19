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ABD Ukrayna'yı bir kez daha yarı yolda bıraktı: SİHA satışı durduruldu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.06.2022 Güncelleme Tarihi: 19.06.2022
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ABD Ukrayna’yı bir kez daha yarı yolda bıraktı: SİHA satışı durduruldu

Rusya-Ukrayna savaşında dikkat çeken açıklamalar yapan ABD, Ukrayna'yı yarı yolda bırakmasının ardından şimdi de SİHA satışlarıyla ülkeye bir darbe daha vurdu. Pentagon'dan gelen son haberlere göre ABD, Ukrayna'ya SİHA satışını durdurdu. Bunun arkasında yatan gerekçe ise SİHA'ların Rusların eline geçmesi olarak gösterildi.

Beyaz Saray yönetimi, Ukrayna'ya, Rusya'ya karşı kullanılmak üzere Hellfire füzeleriyle donatılabilen 4 MQ-1C Gray Eagle satmayı planlıyordu. Son gelişmeye göre, Ukrayna güçlerine SİHA satışı işlemi iptal edildi.

"DÜŞMANIN ELİNE GEÇER" ENDİŞESİ
Karara gerekçe olarak, gelişmiş gözetleme ekipmanının "düşmanın" eline geçmesi endişesi gösterildi.

Satışa yönelik teknik itiraz, Pentagon'un Savunma Teknolojisi Güvenlik İdaresi tarafından gündeme getirildi.

Reuters'ın haberine göre, konuyla ilgili üç kaynak, daha önce mart ayından bu yana dolaşımda olan planın Beyaz Saray tarafından onaylandığını söylemişti.

"ABD İÇİN GÜVENLİK RİSKİ OLUŞTURABİLİR"
Haberde, "SİHA'ların ihracına itiraz, radar ve gözetleme ekipmanlarının Rusya'nın eline geçmesi halinde ABD için güvenlik riski oluşturabileceği endişesiyle gündeme geldi." denildi.

Pentagon Sözcüsü Sue Gough, "Teknoloji güvenliği incelemeleri, ABD savunma maddelerinin tüm uluslararası ortaklara aktarılması için standart bir uygulama. Tüm vakalar kendi özelliklerine göre ayrı ayrı inceleniyor." diye konuştu.

ABD İLE UKRAYNA ARASINDA GERİLİM
SİHA satışının engellenmesi, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'yi suçlayıcı ifadeler kullanmasının ardından geldi.

Biden, Rusya'nın saldırılarına işaret ederek, "Birçok insanın, abarttığımı düşündüğünü biliyorum. Hiç şüphesiz Zelenskiy, ABD'nin uyarılarını duymak istemedi." ifadesini kullanmıştı.

KARŞI SUÇLAMA: RUSYA'YI DURDURAMADINIZ
Zelenskiy'nin danışmanı Mykhailo Podolyak ise "Bir ülkeyi 100 günden fazla bir süredir saldırgana direnmekle suçlamak saçma. Kilit ülkeler, önlem olarak Rusya'yı durdurmayı başaramadı." karşılığını vermişti.

ALTERNATİF SEÇENEK
Bir kaynağa göre, söz konusu satış, mevcut radar ve sensör paketinin daha az karmaşık bir versiyonla değiştirilmesiyle mümkün olabilir, ancak bunun tamamlanmasının aylar sürebileceği belirtiliyor.

MQ-1C Gray Eagle SİHA'larının her birinin maliyetinin 10 milyar dolar olduğu kaydedildi.

"PLAN BOZULABİLİR"
Konuyla ilgili daha önce çıkan haberlerde, "Kongre, General Atomics yapımı SİHA'ların satışını hâlâ engelleyebilir. Birkaç haftadır Pentagon'da incelenen planı bozabilecek bir son dakika politikası riski var." bilgisine yer verilmişti.

Joe Biden, Ukrayna'ya 700 milyon dolarlık yeni askeri yardım paketini onaylamıştı

Biden, yaptığı açıklamada, "Yeni paket, Ukrayna'nın kendini Rusya'ya karşı savunmasında yardımcı olacak gelişmiş silahları da içeriyor. Buna Yüksek Performanslı Topçu Roketi Sistemi (HIMARS) füze sistemi de dahil." demişti.

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