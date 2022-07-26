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Resmi Gazete'de yayımlandı! Motorlu araçların ÖTV uygulamasında değişiklik

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Giriş Tarihi: 26.07.2022 Güncelleme Tarihi: 26.07.2022
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Resmi Gazete’de yayımlandı! Motorlu araçların ÖTV uygulamasında değişiklik

Motorlu araç ticaretiyle uğraşan ÖTV mükelleflerince taşıt tesliminden sonra yapılan aksesuar, boya koruma, kuaför, ek garanti gibi hizmetlere ilişkin bedellerin ÖTV'ye tabi olmadığı hususu ile itfaiye araçlarına ilişkin hususlar netleştirildi. Daha önce kanuna eklenen Cumhurbaşkanının motorlu araç ÖTV ve matrahlarının alt ve üst sınırını 3 katına kadar artırabilme ve sıfıra indirebilme yetkisi de uygulama tebliğine eklendi. Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Altuğ Erciş, "Yeni yayınlanan tebliğ ile bu uygulama tüm piyasa oyuncuları için ortak zemine getirilerek, aracın ilk tescilinden sonra yapılacak mal ve hizmetlerin satışının ÖTV matrahına dahil edilmeyeceği açık ve sarih şekilde düzenlenmiş ve sağlıklı bir ticaret ve vergilendirme yapılabilecek hale getirilmiştir" dedi.

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