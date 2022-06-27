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Haberler Galeri Türk İHA/SİHA'larının mucidi Selçuk Bayraktar açıkladı! 3 adet Bayraktar TB2 Ukrayna'ya hibe edildi

Türk İHA/SİHA'larının mucidi Selçuk Bayraktar açıkladı! 3 adet Bayraktar TB2 Ukrayna'ya hibe edildi

Rusya ile savaçta olan Ukrayna'da, Bayraktar TB2 alınması için başlatılan yardım kampanyasında 3 günde 20 milyon dolar toplandığı açıklanmıştı. Baykar, 3 adet Bayraktar TB2 SİHA'yı hiçbir ücret talep etmeden Ukrayna'ya hibe ettiğini açıkladı. Selçuk Bayraktar yaptığı açıklamada, "Baykar olarak adil bir çözümü arzuladığımızı ve kalıcı bir barış için dua ettiğimizi saygıyla bildiririz." ifadelerine yer verdi.

Giriş Tarihi: 27.06.2022 21:54 Güncelleme Tarihi: 27.06.2022 21:56
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Türk İHA/SİHA’larının mucidi Selçuk Bayraktar açıkladı! 3 adet Bayraktar TB2 Ukrayna’ya hibe edildi

Baykar, toplanan bağışlar ile alınması hedeflenen 3 adet Bayraktar TB2 SİHA'yı hiçbir ücret talep etmeden Ukrayna'ya hibe etti.

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Türk İHA/SİHA’larının mucidi Selçuk Bayraktar açıkladı! 3 adet Bayraktar TB2 Ukrayna’ya hibe edildi

Baykar'ın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından yaptığı açıklama şöyle:
"Ukrayna halkının vatanlarını savunabilmek adına Bayraktar TB2 SİHA alabilmek için 'Halkın Bayraktar'ı' adıyla düzenlediği bağış kampanyasının çok kısa bir sürede başarıyla tamamlandığını öğrendik."

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Türk İHA/SİHA’larının mucidi Selçuk Bayraktar açıkladı! 3 adet Bayraktar TB2 Ukrayna’ya hibe edildi

"Kamuoyunun tanıdığı isimler, gazeteciler, sanatçılar, futbolcular, iş insanları, sıradan insanlar hatta çocuklar bu kampanyanın başarıya ulaşabilmesi adına büyük veya küçük demeden bağışlar yaparak ülkelerini desteklemek için katkıda bulundular."
"Vatansever Ukrayna halkının belirledikleri hedefe ulaşma arzusu ve dayanışma ruhu bizi de etkiledi. Baykar olarak toplanan bağışlar ile alınması hedeflenen 3 adet Bayraktar TB2 SİHA'yı hiçbir ücret talep etmeden Ukrayna'ya hibe ediyoruz. Bu hedef için toplanan tüm bağışın ise Ukrayna'nın onurlu halkının faydasına kullanılmasını rica ediyoruz."

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Türk İHA/SİHA’larının mucidi Selçuk Bayraktar açıkladı! 3 adet Bayraktar TB2 Ukrayna’ya hibe edildi

"Baykar olarak adil bir çözümü arzuladığımızı ve kalıcı bir barış için dua ettiğimizi saygıyla bildiririz."

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Türk İHA/SİHA’larının mucidi Selçuk Bayraktar açıkladı! 3 adet Bayraktar TB2 Ukrayna’ya hibe edildi

3 GÜNDE 20 MİLYON DOLAR TOPLANDI

Ukrayna'da, Türkiye'den Bayraktar TB2 alınması için başlatılan yardım kampanyasında 3 günde 20 milyon dolar toplandığı açıklanmıştı.