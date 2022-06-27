27 Haziran 2022, Pazartesi
Türk İHA/SİHA'larının mucidi Selçuk Bayraktar açıkladı! 3 adet Bayraktar TB2 Ukrayna'ya hibe edildi
Rusya ile savaçta olan Ukrayna'da, Bayraktar TB2 alınması için başlatılan yardım kampanyasında 3 günde 20 milyon dolar toplandığı açıklanmıştı. Baykar, 3 adet Bayraktar TB2 SİHA'yı hiçbir ücret talep etmeden Ukrayna'ya hibe ettiğini açıkladı. Selçuk Bayraktar yaptığı açıklamada, "Baykar olarak adil bir çözümü arzuladığımızı ve kalıcı bir barış için dua ettiğimizi saygıyla bildiririz." ifadelerine yer verdi.
Giriş Tarihi: 27.06.2022 21:54 Güncelleme Tarihi: 27.06.2022 21:56
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