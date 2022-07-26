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İzmir merkezli 18 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 35 gözaltı kararı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.07.2022
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İzmir merkezli 18 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 35 gözaltı kararı

Son dakika haberi... Fetullahçı Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde İzmir merkezli 18 ilde, 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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