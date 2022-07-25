Bir CHP klasiği! Vaat var icraat yok! Kemal Kılıçdaroğlu’nun mutfak videosunda bot hesap skandalı...

MEMUR VE BÜROKRATLARA TEHDİT

Kemal Kılıçdaroğlu 18 Ekim tarihini işaret ederek memur ve bürokratları tehdit etti.

Twitter üzerinden "Bu ülkenin bürokratlarına sesleniyorum; halkımızı da şahit olmaya davet ediyorum." notuyla bir video paylaşan Kılıçdaroğlu tehdit dilini kullanarak skandal ifadeler kullanmıştı.