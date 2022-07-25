Bir CHP klasiği! Vaat var icraat yok! Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutfak videosunda bot hesap skandalı...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda vaadlerde bulundu. CHP'li belediyeler son dönemlerde verdikleri vaadleri yerine getirmeme konusunda gündem olurken Kılıçdaroğlu'nun paylaşımındaki bir detay ise sosyal medyada büyük tepki çekti. Cumhur İttifakı'na destek veren hesapları sürekli troll olarak tanımlayan Kılıçdaroğlu'nun yaptığı paylaşımı beğenen ve paylaşan hesapların çoğunun bot hesap olduğu ve videoya bot basıldığı ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu'nun konuya ilişkin yapacağı açıklama merakla beklenirken, çok sayıda vatandaş paylaşımın altında konuya ilişkin yorumda bulundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu evinin mutfağında çektiği videoda vatandaşlara yine çeşitli vaadlerde bulundu.
ARABA ALMAYI ERTELEYİN
Vatandaşlara araba almamaları tavsiye eden Kılıçdaroğlu "Birkaç ay araç almayı ertelerseniz, Bay Kemal olarak sözümdür: İkinci el araba parasına, sıfır araba aldıracağım sizlere." dedi.
VİDEOYA BOT BASMIŞLAR!
Kılıçdaroğlu'nun vaadine sosyal medyadan tepki gösteren vatandaşlar da olurken paylaşıma bot basıldığı ve ortaya çıktı. Alınan ekran görüntüsünde Kılıçdaroğlu'nun paylaşımını beğenen hesaplarını çoğunun bot hesap olduğu anlaşıldı.
Sosyal medya kullanıcılarını sürekli troll olmakla suçlayan Kılıçdaroğlu'nun bot hesaplar konusunda yapacağı açıklama da merak konusu.
BEDAVA TRAKTÖR VAADİ
CHP'nin sık sık gündeme gelen "CHP'den her çiftçiye bedava traktör" vaadi son dönemde yine gündem olmuştu.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel 2019'daki yerel seçimler öncesi "İnanamayacaksınız ama CHP'den her çiftçiye bedava traktör..." şeklinde bir tweet atarak vaatte bulunmuştu.
İŞTEN ÇIKARTMAYACAĞIZ DEDİLER AMA...
Ayrıca Kılıçdaroğlu 'Kimse işinden olmayacak" sözünü vermesinin ardından CHP'li belediyelerde binlerce kişi işten atıldı.
MEMUR VE BÜROKRATLARA TEHDİT
Kemal Kılıçdaroğlu 18 Ekim tarihini işaret ederek memur ve bürokratları tehdit etti.
Twitter üzerinden "Bu ülkenin bürokratlarına sesleniyorum; halkımızı da şahit olmaya davet ediyorum." notuyla bir video paylaşan Kılıçdaroğlu tehdit dilini kullanarak skandal ifadeler kullanmıştı.
İMAMOĞLU DEPREM BÜTÇESİNİ YÜZDE 65'E DÜŞÜRDÜ
Ekrem İmamoğlu; "Gerçekten İstanbul'un en önemli önceliği depremdir ve deprem dururken, şehrin sürecine katkı sunmayacağı gibi, zarar verebilecek başka kavramların bu şehri meşgul etmesini kabul edemiyorum" iddiasında bulundu ancak İBB deprem bütçesini yüzde 65 düşürdü.
ULAŞIMA İNDİRİM YERİNE ZAM
Ekrem İmamoğlu; seçimden sonra "Ulaşıma harcanan parayı azaltacağız. Çocuklar 12 yaşına kadar toplu taşıma araçlarına ücretsiz binecek" iddiasında bulundu.
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