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Eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın 8 yıl hapsi istendi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.07.2022
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Eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş’ın 8 yıl hapsi istendi

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ı hedef gösterdiği gerekçesiyle 8 yıla kadar hapsi istendi.

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