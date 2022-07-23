15 Temmuz'dan aylar önce Selahattin Demirtaş'ın ABD basınına verdiği röportajın şifreleri çözülüyor! HDP için kara senaryoda "görev" mi istiyordu?
15 Temmuz FETÖ'nün darbe girişiminden aylar önce terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın ABD basınına verdiği bir röportaj ortaya çıktı. Selahattin Demirtaş'ın "Türkiye'de yaz aylarında bir iç savaş çıkabilir" ifadeleri dikkat çekerken "HDP için böyle bir kara senaryoda "görev" mi istiyordu?" sorusu akıllara geldi.
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) 15 Temmuz 2016'da hain bir darbe girişimiyle ülkeyi işgale kalkıştı.
Millete kurşun sıkacak kadar gözü dönen caniler yine milletin tankı, topu, tüfeği ile sokaklara çıkıp milletin kurumlarını, kuruluşlarını bastı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile sokaklara dökülen FETÖ'cü darbeciler millet karşısında mağlup oldu.
TERÖR ÖRGÜTÜ PKK DA DOĞU İLLERİNDE HAREKETLENDİ
15 Temmuz 2016'da FETÖ'cü alçaklar İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlere odaklanırken terör örgütü PKK'nın da Doğu illerinden hareketlendiği biliniyor.
DEMİRTAŞ'IN ŞOK RÖPORTAJI ORTAYA ÇIKTI
Darbe girişiminin yaşandığı dönemde terör örgütü HDP'nin Eş Genel Başkanı olan ve Kandil tarafından fonlandığı ortaya çıkan Selahattin Demirtaş'ın FETÖ'cü girişimden aylar önce ABD Basınına verdiği bir röportaj ortaya çıktı.
"TÜRKİYE'DE YAZ AYLARINDA BİR İÇ SAVAŞ ÇIKABİLİR"
Şu an terör suçlarından tutuklu bulunan HDP'li Selahattin Demirtaş'ın ABD'li yayın organlarından Washington Post'a verdiği röportajda "Türkiye'de yaz aylarında bir iç savaş çıkabilir" ifadelerine yer verdiği ortaya çıktı.
Konuyu bugünkü köşesine taşıyan Sabah Gazetesi Yazarı Melih Altınok çok çarpıcı ifadelere yer verdi.
Altınok "HDP için böyle bir kara senaryoda "görev" mi istiyordu?" sorusunu sordu.
Altınok şunları kaleme aldı;
"4 Mart 2016 tarihli bir haber. Dönemin HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Washington Post'tan David Ignatius'a açıklamalarda bulunmuş.
Telefon bağlantısıyla gazeteye röportaj veren Demirtaş iddialı şekilde "Türkiye'de yaz aylarında bir iç savaş çıkabilir" demiş...
"Birçok Kürt ve Türk ölebilir ve bu durum bir etnik savaşa yol açabilir" diye uyarmış.
Evet, 15 Temmuz işgal amaçlı askeri darbe girişiminden 4 ay önce.
O gece FETÖ'cüler Batı'da kalkışmadayken PKK'nın da Doğu illerinden hareketlendiği ancak Kandil'in daha sonra pasif pozisyon almakta karar kıldığını biliyoruz?
Acaba Demirtaş, öngörüsünde bu süreçten mi bahsediyordu?
Ve bunları ABD'ye niçin anlatıyordu?
HDP için böyle bir kara senaryoda "görev" mi istiyordu?
Nasıl bir kirli pazarlığın içindeydi?
HDP eş başkanları halen görevde olduğu halde bugünlerde "önderlik" gibi racon kesen, cezaevinden sık sık tweet atan Demirtaş anlatsa da öğrensek."
DESTEK İSTEDİ
Öte yandan Selahattin Demirtaş'ın söz konusu röportajda terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu YPG'yi kastederek "Suriye'deki Kürt güçlerinin terörle mücadelede çok etkili bir güç olduğunu" iddia etti. Demirtaş "Biz Kürtler Ortadoğu'da IŞİD barbarlığına karşı en etkili güç haline geldik. Dünyanın neden bize yönelik saldırılara sessiz kaldığını anlamıyoruz" ifadeleriyle destek istedi.
DEMİRTAŞ'I KANDİL FONLUYOR
Öte yandan terör suçlarından tutuklu bulunan HDP'nin Eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'a terör örgütü PKK tarafından milyon dolarlar aktarıldığı da ortaya çıktı.
Gri listede aranırken terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan "Leheng Dersim Adil" kod adlı Merdan Rüştü Ovalıoğlu, terör örgütünün HDP'yi finansmanı ve elebaşı Cemil Bayık-Selahattin Demirtaş ilişkilerine dair yeni bilgiler verdi.
2014-2016 yılında Kandil'de şoförlük yaptığı ve o tarihlerde Türkiye'den terör kamplarına giden tüm isimleri bizzat gördüğü için kritik bilgilere sahip olan Ovalıoğlu, Demirtaş için, "Kendisini birkaç defa Kandil alanında gördüm" dedi.
CEMİL BAYIK'TAN SELAHATTİN DEMİRTAŞ'A DÖVİZ AKTI
Ovalıoğlu, 25 Haziran 2022'de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca alınan ifadesinde Demirtaş ile ilgili bildiklerini şöyle anlattı:
"Kendisi (Demirtaş) KCK/TM (KCK Türkiye Meclisi) karargahında üst düzey örgüt mensupları Kamuran Yüksek ve Yahya Figan ile görüştü. Kobani olayları sürecinde Kamuran Yüksek ve Yahya Figan ile irtibatlıdır. O dönem üst düzey örgüt mensupları tarafından çok fazla sevilmediğini biliyorum. HDP Eş Genel Başkanlığı yaptığı süreçte Cemil Bayık seçim çalışmaları için 16 milyon dolar ya da euro parayı Kamuran Yüksek ve Yahya Figan üzerinden gönderdi."
KANDİL'İN YAZDIĞI METİN OKUNDU
Ovalıoğlu, Kandil'in 35 kişinin öldüğü ve onlarca şehrin savaş alanına çevrildiği Kobani olaylarını nasıl başlattığı ve HDP'ye giden talimatlarının da tanığı... Yenişafak'ın haberine göre Ovalıoğlu o olayları ise şöyle itiraf etti:
"6 Ekim 2014 günü HDP Genel Merkezi tarafından yapılan çağrıyı biliyorum. Bu çağrının yapıldığı gün Irak'ta Metina alanında üst düzey örgüt mensuplarının katılımı ile KCK/TM Karargahında bir toplantı yapılmıştı. Kararlara ilişkin Zerrin (Kod adı) tarafından hızlı şekilde bilgisayar ortamında yazılan metin taslağı hafıza kartlarına atılarak kuryeler aracılığı ile Kamuran Yüksek ya da Yahya Figan'a iletildi. HDP Genel Merkezi'nce 6 Ekim 2014 günü yapılan çağrı metinde geçen cümleler Zerrin'in dokümanı yazarken tekrarladığı cümlelerdi."
GÖRDÜĞÜ TÜM HDP'LİLERİ ANLATTI
Merdan Rüştü Ovalıoğlu, 2 Eylül 2018'de Irak'ta teslim olan dört teröristten biriydi. Özel Kuvvetler'e bağlı birlikler, Ovalıoğlu ile diğer 3 teröristi Habur sınırından görevlilere teslim etti.
Ovalıoğlu geçen ay Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na Demirtaş'ın da aralarında olduğu onlarca HDP'li Kandil'i ziyaretleri ve elebaşlarıyla ilgili ifade verdi. Savcılığa yansıyan bilgilerin birçok HDP'li zor durumda bırakacağı belirtiliyor.
HDP'NİN VEKİL LİSTESİ KANDİL'DEN
'Leheng Dersim Adil' kod adlı Merdan Rüştü Ovalıoğlu, verdiği ifadesinde HDP'nin milletvekili listesinin Kandil'de hazırlandığını ve adaylarla tek tek görüşüldüğünü söyledi. Teslim olmadan önce gri listede yer alan terörist, Kandil'i ziyaret eden HDP'li vekilleri ve şahit olduğu kirli ilişkileri ifadesinde detaylarıyla anlattı.
İşte o haber ve Kandil kontenjanından vekil olan HDP'liler;
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