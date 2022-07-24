Muhalefetin körüklediği ırkçılık büyüyor! İspanyol gazeteci Arap zannedilerek darbedildi

MUHALEFET HÜKÜMETE KARŞI IRKÇILIK KÖRÜKLEDİ

İspanyol gazeteci Türkiye'nin geldiği bu durumun en büyük etkenlerinden biri olarak da muhalefeti işaret etti.

Irkçı söylemler ile Suriye ve Afgan kültürünün Türk kültürüyle karıştığı iddia edileren vatandaşlar her geçen gün daha da öfkeli hale getirildi. Muhalefetin faşist siyasi anlayışını hedef alan gazeteci, muhalefetin hükümete yük olması için böyle bir dil inşa ettiğini vurguladı.