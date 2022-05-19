CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan ırkçı adım! Bilboardlardan sığınmacılara tehditler savurdu
Çoğu Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen sığınmacılar, CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın bir kez daha ırkçı söylemleriyle hedefinde yer aldı. Tanju Özcan, Bolu'daki bilboardlara Türkçe ve Arapça yazılı “Artık istenmiyorsunuz, dönün ülkenize” yazılı ilanlar astırdı. Söz konusu ilanlar, vatandaşların ve sosyal medyadaki kullanıcıların büyük tepkisini çekti. İşte o afişler...
CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan sığınmacılara karşı bilboardlara Türkçe ve Arapça yazılı, "Artık istenmiyorsunuz, dönün ülkenize" ilanları astırdı.
Sığınmacılarla ilgili söylemleri, sığınmacılara yönelik su ve nikah işlemleriyle ilgili ücret artışı istemesiyle gündeme gelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bu kez bilboardlara astırdığı ilanla tepkileri üzerine çekti.
"ARTIK İSTENMİYORSUNUZ"
Tanju Özcan'ın isminin yazılı olduğu, 'Bolu Belediyesi'nden geçici sığınmacılara son çağrı' başlıklı Türkçe ve Arapça yazılan ilanda, "Geçici sığınmacılara sesleniyorum; 11 yıl önce ülkemize misafir olarak geldiğinizi söylediniz. Türk milleti de kıt kaynakları ile yılardır size sahip çıkıyor. Artık bu misafirlik fazla uzadı. Ülkemizdeki ekonomik buhranı görüyorsunuz. Gençlerimiz işsiz, aileler açlık sınırının altında yaşıyor. Bu şartlarda artık sizinle paylaşacak ekmeğimiz ve suyumuz kalmadı. Geldiğiniz gibi gitme zamanınız geldi. Artık istenmiyorsunuz, dönün ülkenize" ifadelerine yer verildi. Özcan, konuya ilişkin ayrıca, "Türkçe defalarca yazdık, söyledik, anlamadılar. Biz de hem iktidarın hem istilacıların anlayacağı dilden yazdık. Yeter artık!" dedi.
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