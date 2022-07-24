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İsrail askerleri Batı Şeria'da sivillere ateş açtı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.07.2022
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İsrail askerleri Batı Şeria’da sivillere ateş açtı

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde açtığı ateş sonucu 1'i ağır 8 Filistinlinin yaralandığı bildirildi. Tanıklar, askerlerin, gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombası kullandığını, bölgede patlama seslerinin duyulduğunu ve kentin bazı noktalarında arbede çıktığını aktardı.

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