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Elazığ'da CHP’ye "ekonomi dersi" veren Mevlüde teyze Başkan Erdoğan ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.07.2022 Güncelleme Tarihi: 24.07.2022
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Elazığ’da CHP’ye ekonomi dersi veren Mevlüde teyze Başkan Erdoğan ile görüştü

Elazığ’daki görüntülerle gündem olan ve içinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak'ın da yer aldığı heyete adeta "ekonomi dersi" veren 74 yaşındaki Mevlüde Benderlioğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü.

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Elazığ'a giden CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak ve beraberindeki heyet, Kapalı Çarşı ziyareti esnasında emekli Mevlüde teyze ile karşılaştı.

"EKONOMİ" KONUŞMASI OLAY OLDU

Heyet ile Mevlüde teyze arasında ekonomi konusu açılınca Mevlüde teyze heyete tepki göstermiş ve gündeme gelmişti.

BAŞKAN ERDOĞAN İLE GÖRÜŞTÜ

AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, Mevlüde teyzeyi arayarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmelerini sağladı.

10 DAKİKALIK SAMİMİ SOHBET

Yaklaşık 10 dakika süren ve samimi geçen sohbet ortamında Başkan Erdoğan, Mevlüde teyzenin halini hatırını sordu.

"ERDOĞAN BOLLUĞU GÖRDÜK"

Mevlüde teyze ise Başkan Erdoğan'a Elazığ'a gelen CHP heyeti ile karşılaşmasını anlattı ve 'Millet olarak Erdoğan bolluğu gördük' ifadelerini kullandı.

"ALLAH'A HER DAİM DUACIYIZ"

Mevlüde teyze, Başkan Erdoğan'a millete hizmet yolunda verdiği mücadelede yar ve yardımcısı olması için Yüce Allah'a her daim dua ettiğini söyledi.

İŞTE MEVLÜDE TEYZE İLE CHP'Lİ İSİMLER ARASINDA GEÇEN DİYALOG

Eşine erik almak için kapalıçarşıya gittiğini söyleyen Mevlüde Benderlioğlu şunları anlattı:

"Niye geldiniz, ortalığı karıştırıyorsunuz" dedim. Hepsi durdu baktı. "Pahalılık var" dediler. Elimdekileri gösterip, "Herkes yiyor, hiç aç kalan yok" dedim.

"CHP'Yİ DE GÖRDÜM..."

Ben, CHP dönemini de gördüm. Eşim bakkalı tanıdığı için margarin alabiliyordu ve cebine koyup getiriyordu. Getirene kadar cebi de yağ oluyordu. Tüp kuyruğu vardı. Emekli olduk, Bülent Ecevit, "Bu ay maaş yok" diyordu. Açlıktan ölecektik. Fikri bozuk olanlar bunları bilmiyor ama fikri düzgün olanlar biliyor. CHP ülkeyi yönetebilseydi zamanında yönetirdi.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN HAYRANIYIM"

Reis geldi bolluğa kavuştuk. Param hiç bitmedi. Eşim emekli olduğunda 700 lira alıyordu. Şimdi 5 bin 500 lira alıyor. 45 gündür hastanedeyiz. Hastane 5 yıldızlı otel gibi. Yemeklerimiz ve temizlik çok iyi. Her gün çarşaf değiştiriliyor. Doktorlar sürekli geliyor. Cumhurbaşkanımızın hayranıyım. Allah'ım ona sağlıklı uzun ömür versin. Tırnağını taşa değdirmesin. İnşallah bu dönem de gelir. Bizim başımızdan eksik olmasın. O zaman Türkiye Türkiye olur.

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