Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı’nın temeli bugün atılıyor!

2003-2020 döneminde yılda ortalama 134 kilometre olmak üzere toplam 2 bin 149 kilometre demir yolu yapıldı. Bakanlık tarafından başlatılan demir yolu seferberliğiyle 91 bin 194 kilometre konvansiyonel ana hat, 1213 kilometre hızlı tren hattı olmak üzere toplam 12 bin 803 kilometre olan mevcut demir yolu ağına ek olarak 357 kilometre konvansiyonel ana hat, 3 bin 515 kilometre hızlı tren hattı çalışmaları devam ediyor, 6 bin 682 kilometre hatta ise etüt–proje çalışmaları yapılıyor.

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