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Meral Akşener'in neden aday olmadığı belli oldu: Pervin Buldan'dan ittifak ortağına sert sözler

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.07.2022 Güncelleme Tarihi: 24.07.2022
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Meral Akşener’in neden aday olmadığı belli oldu: Pervin Buldan’dan ittifak ortağına sert sözler

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin tüm temsilcilerinin kendisini istemesine rağmen 2023 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmayacağını duyurmuştu. İYİ Parti'nin ittifak ortağı HDP'nin Eş Başkanı Pervin Buldan'dan konuya ilişkin çarpıcı bir açıklama geldi. Akşener'in cumhurbaşkanı adaylığını desteklemediklerini ifade eden Buldan, "Durduğu çizginin ve yönetim anlayışının cumhurbaşkanlığına uygun olmadığını düşünüyorum." diye konuştu.

Muhalefet partileri, 2023 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde, kimin aday olacağı konusunda hala bir ortak kanıya varamadı. Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin de dışarıdan destek verdiği 'altılı masa', Kemal Kılıçdaroğlu'na adaylığı istemesine rağmen yeşil ışık yakmadı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise, partisinin tüm temsilcilerinin kendisini istemesine rağmen 2023 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmayacağını duyurmuştu.

Akşener başbakan olmak istediğini ifade ederek, aday konusunda Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş gibi isimleri işaret edip, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkmıştı.

AKŞENER NEDEN ADAY DEĞİL, PERVİN BULDAN AÇIKLADI

Kamuoyunda Akşener'in neden aday olmadığına ilişkin merak edilen soru, ittifak ortakları HDP'nin Eş Başkanı Pervin Buldan tarafından yanıtlandı.

YouTube üzerinden yayın yapan 196Sekiz kanalına konuk olan Buldan, Akşener'in adaylığına sıcak bakmadıklarını açıkladı.

"DAHA BİR KADIN OLMASI GEREKİYOR"

İttifak ortağını sert sözlerle hedef alan Buldan, "Akşener'in adaylığına çok sıcak bakmıyorum. Daha demokrat, daha bağımsız daha özgürlükçü ve gerçekten daha bir kadın olması gerekiyor. Ben Akşener'in siyasetine karışacak bir insan değilim, ancak durduğu çizginin ve yönetim anlayışının cumhurbaşkanlığına uygun olmadığını düşünüyorum." diye konuştu.

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