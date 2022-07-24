CHP'nin kurguyla yaptığı algı operasyonu! Kesip kurgulayıp sosyal medyada yayınladılar
CHP Gençlik Kolları Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kayseri'deki toplu açılış töreninde yaptığı konuşmayı kesip yeniden kurgulayarak servis etti. CHP'nin kurgulanmış videolarla yürüttüğü siyasetine AK Partililerin yanı sıra sosyal medyadan da tepki üstüne tepki geldi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Bay Kemal' ifadesi hakkında sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Killik tepki çeken paylaşımında "Ağızlarına pelesenk olmuş; her fırsatta "Bay Kemal, Bay Kemal, Bay Kemal" Ama öğrensinler; şimdi gençler arasında moda; "Bye Bye Erdoğan" ifadelerini kullandı.
2023 HAZİRAN: RECEP TAYYİP ERDOĞAN
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan, Killik'in paylaşımı sonrasında sosyal medyadan bomba bir gönderme yaptı.
İnan resmi Twitter hesabından paylaştığı videoda 2023 Haziran ayında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi kazanacağını belirterek "CHP gibi yaşlı, heyecanı bitik bir partide pek bir havalı gördük seni çok bir marjinal! Keşke sendeki boş özgüven genel başkanında olsa da adaylığını açıklasa. Neyse… Hodri Meydan. Şimdi o gözlüğü çıkar yavaşça yere koy. Berrak olsun. Gençosman Killik" dedi. Ayrıca "2023 HAZİRAN" diyerek gençlerin stadyumda Recep Tayyip Erdoğan dediği sloganını da paylaştı.
CHP GENÇLİK KOLLARI'NDAN ÇİRKİN PAYLAŞIM!
Bununla birlikte CHP Gençlik Kolları'nın çirkin paylaşımları bitmedi. CHP Gençlik Kolları'nın resmi Twitter hesabından Başkan Erdoğan'ın konuşmalarından kesip biçilerek oluşturulmuş bir video yayınlandı. CHP Gençlik Kolları videoyu ise şu şekilde duyurdu: "Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin 2023 seçim vizyonunu açıkladı."
KESİLİP BİÇİLEN VİDEOLARLA ALGI
Kesilip biçilen videoda ise Başkan Erdoğan'ın Kayseri'deki konuşmasının cümleleri kesilerek "Hayalimiz yok, hedefimiz yok, programımız yok ama yine de siz bize oy verin!" dediği ifade edildi. Halbuki Başkan Erdoğan bu konuşmasında muhalefeti anlatıyordu.
"KASETLE GÖREVE GELEN GENEL BAŞKANIN GENÇLİĞİ DE VİDEO KESİP BİÇİYOR"
AK Parti Gençlik Kolları ise resmi Twitter hesabından Başkan Erdoğan'ın Kayseri'deki konuşmasının CHP Gençlik Kolları tarafından bağlamından koparılan halinin çürüttü.
AK Parti Gençlik Kolları sosyal medyadan "Kasetle göreve gelen genel başkanın gençliği de video kesip biçip maskaralık yapıyor. Yakışır… Bakın kime diyor, ne diyor" diyerek videonun uzun halini paylaştı.
AK GENÇLİK, BAŞKAN ERDOĞAN'IN KESİLEN VİDEOSUNUN UZUNUNU PAYLAŞTI
AK Parti Gençlik Kolları'nın videonun uzun halini paylaştığı, Başkan Erdoğan'ın Kayseri'deki konuşmasının bir bölümünde muhalefeti anlatarak neler söylediği böylece ortaya çıktı.
BAŞKAN ERDOĞAN GERÇEKTE NE DİYORDU?
Başkan Erdoğan gerçekte şunları söylüyordu: "Durmak yok yola devam. Tüm bunların sonunda. Yetki alırsanız da bizim 20 yıldır yaptığımız gibi hiçbir bahanenin arkasına sığınmadan işin başına yeniden geçip programlarımızı hayata geçireceğiz.
Ama bunlar hayalimiz yok, hedefimiz yok, programımız yok ama siz yine de siz bize oy verin!" derlerse bunlara da haddini bildireceğiz. Şimdi ben size soruyorum Kayseri bu oyuna gelir mi?"
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