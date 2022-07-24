CHP’nin kurguyla yaptığı algı operasyonu! Kesip kurgulayıp sosyal medyada yayınladılar

BAŞKAN ERDOĞAN GERÇEKTE NE DİYORDU?

Başkan Erdoğan gerçekte şunları söylüyordu: "Durmak yok yola devam. Tüm bunların sonunda. Yetki alırsanız da bizim 20 yıldır yaptığımız gibi hiçbir bahanenin arkasına sığınmadan işin başına yeniden geçip programlarımızı hayata geçireceğiz.

Ama bunlar hayalimiz yok, hedefimiz yok, programımız yok ama siz yine de siz bize oy verin!" derlerse bunlara da haddini bildireceğiz. Şimdi ben size soruyorum Kayseri bu oyuna gelir mi?"