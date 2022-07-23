Başkan Erdoğan: Develi'deki hastaneye şehit Dr. Ekrem Karakaya'nın ismini verdik
Başkan Erdoğan, Kayseri’de bugün vatandaşlarla buluştu. Konya'da menfur bir saldırıda hayatını kaybeden görev şehidi Dr. Ekrem Karakaya'yı yad eden Başkan Erdoğan, "Develi'deki hastaneye şehit Dr. Ekrem Karakaya'nın ismini verdik" dedi.
Başkan Erdoğan, Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Kayseri Toplu Açılış Töreni ve Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı Temel Atma Töreni'nde hitap etti.
"DEVELİ'DEKİ HASTANEMİZE DR. EKREM KARAKAYA'NIN İSMİNİ VERDİK"
Başkan Erdoğan, bugün resmi açılışını yapacakları eserler arasında eğitimde, anaokulundan ilkokula, ortaokuldan liseye kadar her seviyede 323 derslik, spor salonu ve 100 yataklı pansiyonun yer aldığını dile getirdi.
Ayrıca üniversitelerin tamamlanan yatırımlarını hizmete açtıklarını da belirten Başkan Erdoğan, şunları söyledi:
"Talas ve Tomarza'da gençlik merkezi, yurt yenilemesi, spor salonu ve futbol sahası yenileme işleri tamamlandı. Sağlıkta 75 yataklı Bünyan, 150 yataklı Develi, 10 yataklı Sarız, 75 yataklı Yahyalı ilçe hastaneleriyle birlikte çok sayıda aile sağlığı merkezi hizmete girdi. Develi'deki hastanemize geçtiğimiz haftalarda Konya'da menfur bir saldırıda hayatını kaybeden görev şehidimiz Dr. Ekrem Karakaya'nın ismini verdik. Bu vesileyle sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddetin karşısında olduğumuzu tekrarlayarak Develili Doktor Ekrem Karakaya kardeşimizi bir kez daha rahmetle yad ediyorum."
Başkan Erdoğan, alandakileri de davet ederek Ekrem Karakaya'nın ruhuna Fatiha okudu.
(Fotoğrafta: Şehit Dr. Ekrem Karakaya)
BAKAN KOCA, BAŞKAN ERDOĞAN'IN O SÖZLERİNİ PAYLAŞTI
Başkan Erdoğan'ın Kayseri'de yaptığı açıklamaları üzerine paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Koca, "Develi'deki hastanemize menfur bir saldırıda hayatını kaybeden görev şehidimiz Doktor Ekrem Karakaya'nın ismini verdik. Bu vesileyle sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddetin karşısında olduğumuzu tekrarlayarak Doktor Ekrem Karakaya kardeşimizi bir kez daha rahmetle yâd ediyorum." ifadelerine yer verdi.
Konya'da görev yaptığı hastanede uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden kardiyoloji uzmanı Dr. Ekrem Karakaya'nın cenazesi memleketi Kayseri'nin Develi ilçesinde 7 Temmuz 2022'de toprağa verilmişti.
Cenaze törenine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da katılmıştı.
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