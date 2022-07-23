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Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu: Eren Abluka-24 Operasyonu başlatıldı

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Giriş Tarihi: 23.07.2022 Güncelleme Tarihi: 23.07.2022
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Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu: Eren Abluka-24 Operasyonu başlatıldı

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı'nca Bitlis’te 483 personelin katılımıyla Eren Abluka-24 Şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak Operasyonu başlatıldı.

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