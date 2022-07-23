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Son dakika: Teröristlere Pençe darbesi! 3 ayda 289 PKK'lı öldürüldü

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Giriş Tarihi: 23.07.2022 Güncelleme Tarihi: 23.07.2022
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Son dakika: Teröristlere Pençe darbesi! 3 ayda 289 PKK’lı öldürüldü

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyinde 17 Nisan 2022’de başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu ile 289 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getiren Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; tespit ettiği ve içerisinde çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi bulunan 330 mağara ve sığınağı da imha etti." ifadelerine yer verildi.

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