07 Temmuz 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Eren Abluka-21 operasyonu başladı! Diyarbakır'da terör temizliği

Son dakika: Eren Abluka-21 operasyonu başladı! Diyarbakır'da terör temizliği

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.07.2022 Güncelleme Tarihi: 07.07.2022
ABONE OL
Son dakika: Eren Abluka-21 operasyonu başladı! Diyarbakır’da terör temizliği

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır’da 1040 personelin katılımıyla Eren Abluka-21 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kadir Çakı Operasyonu başlatıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA