23 Temmuz 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Türkiye Çevre Ajansı iddialarına Emine Erdoğan'dan net yanıt: İnanamıyorum hiç ahlaki değil

Türkiye Çevre Ajansı iddialarına Emine Erdoğan'dan net yanıt: İnanamıyorum hiç ahlaki değil

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.07.2022 Güncelleme Tarihi: 23.07.2022
ABONE OL
Türkiye Çevre Ajansı iddialarına Emine Erdoğan’dan net yanıt: İnanamıyorum hiç ahlaki değil

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Sıfır Atık Projesi ile iklim konusunda gösterdiği öncülük birçok ülkeye örnek olurken ödülleri de beraberinde getiriyor. Son olarak Dünya Bankası’nca 'İklim ve Kalkınma Liderlik Ödülü'ne layık görülen Emine Erdoğan, "Türkiye Çevre Ajansı’nı Emine Erdoğan yönetecek" iddialarına da net yanıt verdi. "Devlet düzeninde böyle bir şey olabilir mi?" diyen Erdoğan, "Benim çevre için, çocuklarımızın geleceği için yaptıklarım ortada. Bunca şey yapıyorum. Sonra böyle bir ahlaki sorunla karşılaşıyorum... İnanın bu bir ahlaki meseledir. Yalan olduğunu tekzip ettik. Kararlar alındı." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a, Sıfır Atık Projesi ile iklim konusunda gösterdiği öncülük nedeniyle Dünya Bankası'nca 'İklim ve Kalkınma Liderlik Ödülü' verildi.

Ödül sonrasında "Çevre Bakanlığı tarafından kurulan Türkiye Çevre Ajansı'nı Emine Erdoğan yönetecek" iddialarına net yanıt verdi.

Emin Erdoğan, "Bilin ki bu bir ahlaki meseledir. Nasıl böyle düşünebilirler... Kurulan ajans, devletin resmi kurumu. Bana nasıl bağlı olabilir? Benim o ihalelerle ne ilgim olabilir? Devlet düzeninde böyle bir şey olabilir mi?

Benim çevre için, çocuklarımızın geleceği için yaptıklarım ortada. Bunca şey yapıyorum. Sonra böyle bir ahlaki sorunla karşılaşıyorum... İnanın bu bir ahlaki meseledir. Yalan olduğunu tekzip ettik. Kararlar alındı." ifadelerini kullandı.

Yapılan asılsız suçlamalarla ilgili Hürriyet'ten Fatih Çekirge'nin sorularını yanıtlayan Erdoğan, "Biliyorum. Bir kesim var. Bu ülke için ne yaparsanız yapın, ne kadar uğraşırsanız uğraşın; onlar yine aynı ahlaki sorunu yaratıyorlar. Değişmiyorlar." dedi.

Emine Erdoğan’a ’İklim ve Kalkınma Liderlik Ödülü’ EMİNE ERDOĞAN'A 'İKLİM VE KALKINMA LİDERLİK ÖDÜLÜ'

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA