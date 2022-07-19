19 Temmuz 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Van'da 530 personelle Eren Abluka-22 operasyonu başladı

Son dakika: Van'da 530 personelle Eren Abluka-22 operasyonu başladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.07.2022
ABONE OL
Son dakika: Van’da 530 personelle Eren Abluka-22 operasyonu başladı

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığınca Van'da 530 personelin katılımıyla Eren Abluka-22 Şehit Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Mahmut Top Operasyonu başlatıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA