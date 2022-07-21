Eren Abluka-23 Operasyonu başlatıldı! Terörün finansman kaynağına bir darbe daha vuruldu

5.247 gr. esrar (3.207 gr. toz, 2.040 gr. kubar), 407.500 kök kenevir bitkisi ve 600 metre sulama hortumu ele geçirildi.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN ABLUKA OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor.







