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Algı operasyonlarının adresi Ekşi Sözlük: CHP’nin özerk bölgesi

GÜNDEM A Haber
Giriş Tarihi: 23.07.2022 Güncelleme Tarihi: 23.07.2022
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Algı operasyonlarının adresi Ekşi Sözlük: CHP’nin özerk bölgesi

Sosyal medyada en çok tepki çeken platformlardan biri Ekşi Sözlük. Platformun farklı fikirleri nasıl baskılandığı bir kez daha ortaya çıktı. Sözlük yazarlığını bıraktığını açıklayan bir kullanıcı, Ekşi Sözlük'ün CHP'nin "özerk bölgesi" haline geldiğini açıkladı.

CHP dışındaki fikirlere izin verilmiyor, AK Parti'yi öven yazılara baskı yapılıyor. Ekşi Sözlük, tepkileri üzerine çekmeye devam ediyor.

CHP'nin algı operasyon merkezi olan Ekşi Sözlük'ün geldiği durum bir sözlük yazarının yaptığı son paylaşımla gözler önüne serildi. Ekşi Sözlük yönetiminin AK Partili yazarları bir operasyonla "çaylak yazar" statüsüne düşürdüğünü söyledi.

"AK PARTİLİ YAZARLAR ÇAYLAK YAPILIYOR"

Poker Player isimli Eksik Sözlük yazarını paylaşımı şu şekilde:

"Yaklaşık 15 senelik Ekşi Sözlük yazarıyım. Bugün itibari ile Ekşi Sözlük yazarlığını bırakıyorum. Başak Purut dün sözlükte aktif olarak yazan bütün AK Partili yazarları bir operasyon ile çaylak yaptı ve sözlüğü yalnızca radikal muhalefetin fikirlerinin konuşulabildiği bir platforma dönüştürdü. AK Partililer olarak Ekşi Sözlük'ü terk ediyoruz. 2022 yılında fikirlerin açıklanmasına getirilen bu ölçekte bir engellemenin siyasi sonuçları olacaktır."

Ekşi Sözlük'ün CHP'nin "özerk bölgesi" haline geldiğini ifade eden sözlük yazarı platformda fikir özgürlüğünün olmadığının altını çizdi.

"BURASI CHP'NİN ÖZERK BÖLGESİ"

Poker Player isimli kullanıcı yazısına şunları ekledi:

"Burası CHP'nin özerk bölgesi ve burada yalnızca CHP'nin ideolojisi, yalanları ve iftiraları paylaşılabilir. CHP'nin algı operasyon merkezi olarak kullandığı Ekşi Sözlük'te CHP trollerinin sürekli hedefi oldum. Hiç kimsenin formatı umursamadığı bu platformda, seneler boyunca formata uyarak yazmak zorunda kalan AK Partili bir yazarım. Evet, CHP'nin olduğu hiçbir yerde fikir özgürlüğünün olmayacağının kanıtıdır Ekşi Sözlük. Artık sözlükte bir AK Partili tek kelime bile yazamıyor. Bu faşist uygulamanın sahipleri de ülkede diktatörlük olduğunu iddia ediyor."

CHP’nin özerk bölgesi: Ekşi Sözlük CHP'NİN ÖZERK BÖLGESİ: EKŞİ SÖZLÜK
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