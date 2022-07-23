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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Erzurum Kongresi'nin 103'üncü yıl dönümü mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.07.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Erzurum Kongresi’nin 103’üncü yıl dönümü mesajı

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum Kongresi'nin 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

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