Ekşimişler FETÖ’nün kalesi olmuş! Hainler ve Ekşi Sözlük omuz omuza verip platformdaki AK Partili yazarları susturuyor

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"Ekşi"mişler FETÖ'nün kalesi olmuş! Hainler ve Ekşi Sözlük omuz omuza verip platformdaki AK Partili yazarları susturuyor
Başkan Erdoğan ve AK Parti aleyhine başlatılan iftira kampanyalarının yayıncısı olan Ekşi Sözlük'te bugün yeni bir operasyonun düğmesine basıldı. Provokatif paylaşımlarıyla toplumun sinir uçlarına dokunan Ekşi Sözlük, AK Partili yazarların hepsini susturarak büyük bir skandala daha imza attı. Skandalın arkasında yatan neden ise yine platformu takip edenleri hiç yanıltmadı. "Başkan Erdoğan 60 bin TL'lik güneş gözlüğü takıyor " ve "sosyal medyada hazırlanmış Arapça oy verme tarifi" başlıklı iki karalama kampanyası Ekşi Sözlük'teki AK Partili yazarlar tarafından çürültülmüştü. Platformda istedikleri yalan ve iftirayı yaymak isteyen Ekşi Sözlük yönetimi çareyi, skandallarını ifşa eden AK Partili yazarları susturmakta buldu. Bu sayede platform istediği gibi CHP ve FETÖ medyasının uydurduğu yalanları servis ederek toplumda negatif algı oluşturma imkanı buldu. Sicili kirli olan Ekşi Sözlük'te FETÖ'cülerin yeniden harekete geçerek ciddi bir yapılanma içinde olduklarını biliniyor. Hainler burada Ekşi Sözlük'le kol kola girip istedikleri gibi yalan ve iftira kampanyası hazırlayıp sunuyor. Bunu ifşa edip vatandaşa doğruyu gösteren AK Partili yazarlar susturuluyor. İşte şu günlerde başlatılan operasyonun perde arkası...