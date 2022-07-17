Ekşimişler FETÖ’nün kalesi olmuş! Hainler ve Ekşi Sözlük omuz omuza verip platformdaki AK Partili yazarları susturuyor

İKİNCİ BÜYÜK YALAN! BAŞKAN ERDOĞAN 60 BİN TL'LİK GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ TAKIYOR



İkincisi ise Başkan Erdoğan'ın 60 bin TL'lik güneş gözlüğü taktığına dair tamamen yalan ve iftiradan oluşan bir algı operasyonu. Durumun tamamen CHP trollerinin yalanı olduğunun belgeleriyle ispatlanmasının ardından sözlük harekete geçti ve bu yalana karşı yazılan bütün entryleri sildi.

İFTİRAYA SES ÇIKARAN YAZARLARA AMBARGO



Bu yalan öyle büyük bir infial oluşturdu ki Başkan Recep Tayyip Erdoğan başlığına iki gün içinde yüzlerce küfür ve hakaret entrysi girildi. Ekşi Sözlük organize şekilde cumhurbaşkanına iftira atıyor ve yalanı ortaya koyan bütün yazarları susturuyor.

