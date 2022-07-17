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Haberler Galeri "Ekşi"mişler FETÖ'nün kalesi olmuş! Hainler ve Ekşi Sözlük omuz omuza verip platformdaki AK Partili yazarları susturuyor

"Ekşi"mişler FETÖ'nün kalesi olmuş! Hainler ve Ekşi Sözlük omuz omuza verip platformdaki AK Partili yazarları susturuyor

Başkan Erdoğan ve AK Parti aleyhine başlatılan iftira kampanyalarının yayıncısı olan Ekşi Sözlük'te bugün yeni bir operasyonun düğmesine basıldı. Provokatif paylaşımlarıyla toplumun sinir uçlarına dokunan Ekşi Sözlük, AK Partili yazarların hepsini susturarak büyük bir skandala daha imza attı. Skandalın arkasında yatan neden ise yine platformu takip edenleri hiç yanıltmadı. "Başkan Erdoğan 60 bin TL'lik güneş gözlüğü takıyor " ve "sosyal medyada hazırlanmış Arapça oy verme tarifi" başlıklı iki karalama kampanyası Ekşi Sözlük'teki AK Partili yazarlar tarafından çürültülmüştü. Platformda istedikleri yalan ve iftirayı yaymak isteyen Ekşi Sözlük yönetimi çareyi, skandallarını ifşa eden AK Partili yazarları susturmakta buldu. Bu sayede platform istediği gibi CHP ve FETÖ medyasının uydurduğu yalanları servis ederek toplumda negatif algı oluşturma imkanı buldu. Sicili kirli olan Ekşi Sözlük'te FETÖ'cülerin yeniden harekete geçerek ciddi bir yapılanma içinde olduklarını biliniyor. Hainler burada Ekşi Sözlük'le kol kola girip istedikleri gibi yalan ve iftira kampanyası hazırlayıp sunuyor. Bunu ifşa edip vatandaşa doğruyu gösteren AK Partili yazarlar susturuluyor. İşte şu günlerde başlatılan operasyonun perde arkası...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.07.2022 11:48 Güncelleme Tarihi: 17.07.2022 12:15
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Ekşimişler FETÖ’nün kalesi olmuş! Hainler ve Ekşi Sözlük omuz omuza verip platformdaki AK Partili yazarları susturuyor

EKŞİ SÖZLÜK'TE AK PARTİLİ YAZARLAR SUSTURULDU

Ekşi Sözlük bugün AK Partili yazarların tamamını topluca susturdu. Şu anda Ekşi Sözlük'te yazabilen tek bir Ak Partili bile yok. Peki ama neden bugün? Çünkü Ekşi Sözlük'te bugün birden çok algı operasyonu yapılıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ekşimişler FETÖ’nün kalesi olmuş! Hainler ve Ekşi Sözlük omuz omuza verip platformdaki AK Partili yazarları susturuyor

BİRİNCİ YALAN: ARAPÇA HAZIRLANMIŞ OY VERME TARİFİNİ İÇEREN VİDEO

Bunlardan birincisi sosyal medyada Arapça hazırlanmış bir oy verme tarifi içeren video üzerinden milyonlarca Suriyelinin seçmen olarak kaydedildiği yalanı. AK Partili yazarlar bu yalanın önüne geçince toplu halde susturuldular. Şu an bu iftira bütün hızıyla yayılıyor.

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Ekşimişler FETÖ’nün kalesi olmuş! Hainler ve Ekşi Sözlük omuz omuza verip platformdaki AK Partili yazarları susturuyor

İKİNCİ BÜYÜK YALAN! BAŞKAN ERDOĞAN 60 BİN TL'LİK GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ TAKIYOR

İkincisi ise Başkan Erdoğan'ın 60 bin TL'lik güneş gözlüğü taktığına dair tamamen yalan ve iftiradan oluşan bir algı operasyonu. Durumun tamamen CHP trollerinin yalanı olduğunun belgeleriyle ispatlanmasının ardından sözlük harekete geçti ve bu yalana karşı yazılan bütün entryleri sildi.

İFTİRAYA SES ÇIKARAN YAZARLARA AMBARGO

Bu yalan öyle büyük bir infial oluşturdu ki Başkan Recep Tayyip Erdoğan başlığına iki gün içinde yüzlerce küfür ve hakaret entrysi girildi. Ekşi Sözlük organize şekilde cumhurbaşkanına iftira atıyor ve yalanı ortaya koyan bütün yazarları susturuyor.

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Ekşimişler FETÖ’nün kalesi olmuş! Hainler ve Ekşi Sözlük omuz omuza verip platformdaki AK Partili yazarları susturuyor

YAZARLARI SUSTURULARAK İSTEDİKLERİ GİBİ YALAN VE İFTİRA OLUŞTURUYORLAR

Sözlükte zaten azınlık durumunda olan AK Partili yazarların tamamı susturulmuş durumda. 100'e yakın hesap askıya alındı. CHP'nin operasyonlarına cevap verebilecek hiç kimse bırakılmadı ve arka arkaya yeni yalan ve iftiralar gündeme sokuluyor.

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Ekşimişler FETÖ’nün kalesi olmuş! Hainler ve Ekşi Sözlük omuz omuza verip platformdaki AK Partili yazarları susturuyor

OPERASYON TALİMATI FETÖ'DEN Mİ?

Böyle bir operasyon en son 17-25 Aralık FETÖ kumpası döneminde yapılmıştı. O dönemde FETÖ iddialarına cevap verilememesi için Ekşi Sözlük bütün AK Partili yazarları aynı anda uçurmuş ve yalanların rahat şekilde yayılabilmesini sağlamıştı.