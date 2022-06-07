Antalya Serik'te liseli öğrenciden Kur’an-ı Kerim'e alçak saldırı! Ekşi Sözlük'ten skandal yorumlar…

SON DAKİKA: Antalya Serik'ten gelen bir görüntü büyük tepki topladı. Bir lise öğrencisi Kur'an-ı Kerim'e alçakça saldırarak tekme attı. Bir arkadaşı ise o anları kamerayla kaydetti Bu görüntüler ise sosyal medyada hızla yayılan yayıldı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Antalya Serik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olayla ilgili soruşturma başlattı. Ekşi Sözlük'te yapılan alçak yorumlar ise pes dedirtti.