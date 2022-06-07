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Haberler Galeri Antalya Serik'te liseli öğrenciden Kur’an-ı Kerim'e alçak saldırı! Ekşi Sözlük'ten skandal yorumlar…

Antalya Serik'te liseli öğrenciden Kur’an-ı Kerim'e alçak saldırı! Ekşi Sözlük'ten skandal yorumlar…

SON DAKİKA: Antalya Serik'ten gelen bir görüntü büyük tepki topladı. Bir lise öğrencisi Kur'an-ı Kerim'e alçakça saldırarak tekme attı. Bir arkadaşı ise o anları kamerayla kaydetti Bu görüntüler ise sosyal medyada hızla yayılan yayıldı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Antalya Serik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olayla ilgili soruşturma başlattı. Ekşi Sözlük'te yapılan alçak yorumlar ise pes dedirtti.

Giriş Tarihi: 07.06.2022 19:47 Güncelleme Tarihi: 07.06.2022 20:31
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Antalya Serik’te liseli öğrenciden Kur’an-ı Kerim’e alçak saldırı! Ekşi Sözlük’ten skandal yorumlar…

İddialara göre skandal olay Antalya Serik'teki bir lisede yaşandı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, bir öğrenci Kur-an'ı Kerim'i havaya attı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Antalya Serik’te liseli öğrenciden Kur’an-ı Kerim’e alçak saldırı! Ekşi Sözlük’ten skandal yorumlar…

KUR-AN'I KERİM'E RÖVEŞATA ATTI

Diğer öğrenci de Kur'an-ı Kerim'e röveşata attı. Bir başka öğrenci ise o anları cep telefonuyla kayıt altına aldı.

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Antalya Serik’te liseli öğrenciden Kur’an-ı Kerim’e alçak saldırı! Ekşi Sözlük’ten skandal yorumlar…

Kuran-ı Kerim'in tavandan sekip yere düştüğünü gören öğrenciler kahkahalar attı.

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Antalya Serik’te liseli öğrenciden Kur’an-ı Kerim’e alçak saldırı! Ekşi Sözlük’ten skandal yorumlar…

Skandal görüntüler ise sosyal medyada hızla yayıldı.

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Antalya Serik’te liseli öğrenciden Kur’an-ı Kerim’e alçak saldırı! Ekşi Sözlük’ten skandal yorumlar…

Antalya Serik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü hızlıca harekete geçerek skandal olayla ilgili soruşturma başlattı.

Binlerce sosyal medya kullanıcısından, skandal görüntülere tepki yağdı.