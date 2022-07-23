Bakan Hulusi Akar'dan Yunanistan'a "Türk okulları" tepkisi

YUNANİSTAN'DAKİ TÜRK OKULLARININ FAALİYETLERİNİN ASKIYA ALINMASI

Tüm iyi niyetli yaklaşımlara rağmen Yunan siyasilerin provokatif eylemlerinin devam ettiğini vurgulayan Akar, şunları kaydetti:

"Bunun en son örneği Yunanistan'daki Türk okullarının faaliyetlerinin askıya alınması kararıdır. Bunu şiddetle kınıyoruz. Türkiye olarak, Yunanistan'ın her türlü haksız, hukuksuz girişimini sahada ve masada bugüne kadar karşılıksız bırakmadık. Bundan sonra da bırakmayacağız.

Bunlara ilaveten Türk Silahlı Kuvvetleri başta Azerbaycanlı kardeşlerimiz olmak üzere Libya'da dost ve kardeş müttefiklerimizin haklı davasına destek olmakta. Bölge ve dünya barışına da devamlı katkı sağlamaktadır. Benzer şekilde Rusya-Ukrayna arasında yaşanan savaşın sonlandırılması ve tahıl krizinin çözümü için sarf etmekte olduğumuz samimi gayretler de tüm dünyanın takdirini toplamaktadır. Bu kapsamda dün İstanbul'da Sayın Cumhurbaşkanımız ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri huzurunda imzalanan tahıl sevkiyatı anlaşması, ülkemizin diplomatik alandaki etkinliğini en açık şekilde ortaya koymuştur. Bugün itibarıyla Ukrayna, Rusya ve Birleşmiş Milletler temsilcilerinin katılımıyla İstanbul'da bütün bu faaliyetleri idare edecek olan müşterek koordinasyon merkezimiz de çalışmaya başlamıştır. Maalesef bu sabah Odessa'da bir patlama gerçekleşti. İki taraf ile de temas halindeyiz ve gelişmeleri de yakından takip ediyoruz. Türkiye olarak tüm sorunun çözümü için üzerimize düşen her türlü görevi bugüne kadar yerine getirdik, bundan sonra da getirmeye devam edeceğiz. Üstlendiğimiz tüm görevleri başarıyla yerine getirebilmemizde desteği, sevgisi, güveni ve duasını esirgemeyen asil milletimize saygılarımı sunuyorum."

Akar, bugüne kadar Türkiye'nin önüne çıkarılan, içeride ve dışarıdaki tüm engellerin, milletçe bir ve beraber olarak, el ele, omuz omuza vererek aşıldığını dile getirdi.