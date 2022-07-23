23 Temmuz 2022, Cumartesi
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Algı operasyonlarının adresi Ekşi Sözlük: CHP’nin özerk bölgesi
Sosyal medyada en çok tepki çeken platformlardan biri Ekşi Sözlük. Platformun farklı fikirleri nasıl baskılandığı bir kez daha ortaya çıktı. Sözlük yazarlığını bıraktığını açıklayan bir kullanıcı, Ekşi Sözlük'ün CHP'nin "özerk bölgesi" haline geldiğini açıkladı.