Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın’dan A Haber’de “Tahıl Koridoru Anlaşması” açıklaması: Türk diplomasisinin tarihi başarısı

Kalın'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"ANLAŞMA TÜRK DİPLOMASİSİNİN TARİHİ BİR BAŞARISIDIR"

İki ayrı anlaşma yapıldı. Anlaşmalarda Türkiye'nin imzası var. Yapılan anlaşma Türk diplomasisinin tarihi bir başarısıdır. Gemiler gelmeye başladıktan sonra herkesin katkısı olmalı. Cumhurbaşkanımız süreci başından beri takip etti. Anlaşma güven zemini oluşturacaktır. Başkan Erdoğan'ın görüşmeleri bu konuyu sonuca bağladı.