HDP’li vekillerin TSK’yı hedef alan açıklamasına polis izin vermedi

GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRÜ: BU SÖYLEMİ KABUL ETMİYORUZ

Aralarında HDP milletvekilleri Dağ ve Tosun ile Diyarbakır Barosu yöneticilerinin de olduğu grup çevik kuvvet tarafından çembere alındı. Güvenlik Şube Müdürü, anons aracından grubun yaptığı hedef açıklamaya ise şu sözlerle karşılık verdi:

"Meydana gelen bu elim hadise bu katliamı biz de nefretle menfur saldırıyı kınıyoruz. Allah'tan rahmet diliyoruz. Ancak burada devletimizi ve TSK'yı itham etmek TCK 301'inci maddesine göre suçtur. Bu söylemi milletvekillerine yakıştırmıyoruz. Tasvip etmiyoruz, devleti itham eden bu söylemi şiddetle reddediyoruz. Meydana gelen menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bu ithamı kabul etmiyoruz. Bu şekilde basın açıklamasına müsaade etmeyeceğim."

Grup, TSK ve Türkiye'yi hedef alan açıklamayı yapamadan polis kontrolünde bölgeden ayrıldı.