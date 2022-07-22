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Bakan Akar'dan flaş "Tahıl Koridoru Anlaşması" açıklaması: Sevkiyat 3 limandan yapılacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.07.2022 Güncelleme Tarihi: 22.07.2022
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Bakan Akar’dan flaş Tahıl Koridoru Anlaşması açıklaması: Sevkiyat 3 limandan yapılacak

Bir televizyon kanalına konuşan Milli Savunma Bakanı Akar, Türkiye'de imzalanan tarihi 'Tahıl Kordirou Anlaşması'na dair açıklamalarda bulundu. Akar, ""Bizim Ukrayna limanlarında 3 limanımız var. Odessa, Çernomost ve Yazni var. 3 gemimiz var. Biri vinç gemisi. Koordinasyon merkezine ihtiyaç olduğuna karar verilmişti. Bugün ön toplantıda söyleyeceğiz ve süratle seçtikleri personeli merkeze göndermelerini bekliyoruz. Ukrayna limanlarından emniyetli şekilde giriş çıkışlarını takip edeceğiz. " şeklinde konuştu.

Bakan Akar, "Birincisi özetlemek gerekirse zorlu ve uzun bir süreçti. Çok taraflı olması konuşmaları uzattı. Arkadaşlarımız yoğun çalışma yaptılar. Sonuçta bu noktaya geldik. Dünyadaki tahıl arzına baktığımız 3'te birini Rusya ve Ukrayna sağlıyor. Gıda üretimi konusunda önemli rolü var. Çatışmadan dolayı Ukrayna'dan engellenmesi küresel gıda krizi çıktı. Bu sorunun çözülmesi açlık ve güvenlik sorununu gidermesi açısından çok önemli." dedi.

Bakan Akar sözlerini şöyle sürdürdü:

"25 milyon ton tahıldan bahsediyoruz. Deniz yoluyla emniyetli şekilde nakli koridor ihtiyacı söz konusu. Ateşkesin sağlanmasını istememize rağmen kısa sürede sağlanmayacağı açık gerçek. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Zelenskiy ve Putin ile görüşmesi inisiyatif alması söz konusu oldu. Bu çalışmayla ilgili arkadaşlarımız fedakarca çalıştılar. Dışişleri, Tarım ve Ticaret bakanlığımızla çalışmalarımızı sürdürdük. İlk olarak bir kırmızı hat tesisine ihtiyaç olduğunu ortaya koyduk. Görüşmeler sırasında dile getirdik ve mutabık kaldık."

"Görüş alışverişini sürdürdüler. BM'den bir temsilcinin katılmasıyla sağlıklı bir şekilde olması sağlandı. Biz 1 Haziran'da başladık çalışmalara. 7 Haziran'la birlikte Ukrayna Savunma Bakanı ve Alt Yapı Bakanıyla konuşmaları tamamladık. Heyetler arası toplantı yapıldı Moskova'da. Bir geminin serbest bırakıldığını Rus muhataplarımız iletti. 13 Temmuz'da burada Rus Ukrayna Türk askeri heyetleri BM'nin katılımıyla toplantı gerçekleşti. Bugün, hem Rus muhatabımız hem Ukrayna muhatabımızla imzalama imkanı bulduk. Diğer muhataplarımızın da olumlu katkıları oldu. Onlara da teşekkür ediyorum."

"TAHIL SEVKİYATI UKRAYNA'DAKİ 3 LİMANDAN YAPILACAK"

"Bizim Ukrayna limanlarında 3 limanımız var. Odessa, Çernomost ve Yazni var. 3 gemimiz var. Biri vinç gemisi. Koordinasyon merkezine ihtiyaç olduğuna karar verilmişti. Bugün ön toplantıda söyleyeceğiz ve süratle seçtikleri personeli merkeze göndermelerini bekliyoruz. Ukrayna limanlarından emniyetli şekilde giriş çıkışlarını takip edeceğiz. Müşterek bir koordinasyon merkezi olacağı için rota belirleyeceğiz. İntikali mümkün olacak. İnsani maksatlı bir faaliyet. İhtiyaç sahipleri ihtiyaçlarının son haddinde olduğunu belirtiyor. Bizimle alakalı konu Türkiye olarak Boğazların giriş çıkışları ilgili arkadaşlarla birlikte kontrol sağlanacak. Egemenlik haklarımızı erozyona uğratmamakta hassasız. Bu çalışmalar güncellenerek devam edecek."

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