Bakan Akar'dan flaş "Tahıl Koridoru Anlaşması" açıklaması: Sevkiyat 3 limandan yapılacak

"TAHIL SEVKİYATI UKRAYNA'DAKİ 3 LİMANDAN YAPILACAK"

"Bizim Ukrayna limanlarında 3 limanımız var. Odessa, Çernomost ve Yazni var. 3 gemimiz var. Biri vinç gemisi. Koordinasyon merkezine ihtiyaç olduğuna karar verilmişti. Bugün ön toplantıda söyleyeceğiz ve süratle seçtikleri personeli merkeze göndermelerini bekliyoruz. Ukrayna limanlarından emniyetli şekilde giriş çıkışlarını takip edeceğiz. Müşterek bir koordinasyon merkezi olacağı için rota belirleyeceğiz. İntikali mümkün olacak. İnsani maksatlı bir faaliyet. İhtiyaç sahipleri ihtiyaçlarının son haddinde olduğunu belirtiyor. Bizimle alakalı konu Türkiye olarak Boğazların giriş çıkışları ilgili arkadaşlarla birlikte kontrol sağlanacak. Egemenlik haklarımızı erozyona uğratmamakta hassasız. Bu çalışmalar güncellenerek devam edecek."