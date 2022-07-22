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Son dakika: Başkan Erdoğan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.07.2022 Güncelleme Tarihi: 22.07.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü

Son dakika.. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü. Bahçeli, Başkan Erdoğan'ı tarihi "Tahıl Koridoru Anlaşması" dolayısıyla tebrik etti.

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