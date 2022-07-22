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Altılı masada 'aday' krizi derinleşti: Kılıçdaroğlu'nun iple çektiği toplantının tarihi değiştirildi

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Giriş Tarihi: 22.07.2022 Güncelleme Tarihi: 22.07.2022
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Altılı masada ’aday’ krizi derinleşti: Kılıçdaroğlu’nun iple çektiği toplantının tarihi değiştirildi

Muhalefet partilerinin bir araya gelerek oluşturduğu 'altılı masa' görüşmelerinde yeni bir kriz patlak verdi. 7 Ağustos'ta Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde yapılacak olan toplantı, aday konusunda yaşanan anlaşmazlığın derinleşmesi üzerine 21 Ağustos tarihine ertelendi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığı için ittifak ortaklarına baskı kurmayı sürdürüyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkması 'altılı masadaki' krizin daha da derinleşmesine neden oldu.

İttifak ortaklarını ikna edebilmek maksadıyla yoğun çaba harcayan CHP lideri, 7 Ağustos'ta Saadet Partisi ev sahipliğinde yapılması planlanan toplantıyı iple çekiyordu. Ancak toplantının tarihi yaşanan kriz nedeniyle 21 Ağustos olarak değiştirildi.

ADAY KRİZİ DERİNLEŞTİ, TOPLANTI İPTAL EDİLDİ

Kulislere yansıyan bilgilere göre, toplantının iptal edilmesinin gerekçesi aday konusunda yaşanan anlaşmazlığın derinleşmesi oldu. HDP'nin de dışarıdan destek verdiği masadaki genel kanı, Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanma şansının düşük olduğu yönünde.

AKŞENER'İN KURMAYLARI SIK SIK ÇIKIŞLARDA BULUNUYOR

Söz konusu gelişmeler, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in geçtiğimiz aylarda Kılıçdaroğlu'na adaylık kapısını kapatarak, belediye başkanlarını işaret ettiği açıklamaları akıllara getirdi. Akşener'in kurmayları da, katıldıkları canlı yayınlarda sık sık Kılıçdaroğlu'nun adaylığına kapıyı kapatmıştı.

ORTAK ADAYDA UZLAŞMA OLMAZSA ÇOKLU ADAY FORMÜLÜ RAFTAN İNECEK

Eğer, altılı masa ortak oday üzerinde uzlaşamazsa her parti kendi adayını çıkaracak. Yani ''çoklu aday'' formülü yeniden raftan inecek, seçim strateji sil baştan ele alınacak.

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