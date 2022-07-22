Altılı masada 'aday' krizi derinleşti: Kılıçdaroğlu'nun iple çektiği toplantının tarihi değiştirildi
Muhalefet partilerinin bir araya gelerek oluşturduğu 'altılı masa' görüşmelerinde yeni bir kriz patlak verdi. 7 Ağustos'ta Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde yapılacak olan toplantı, aday konusunda yaşanan anlaşmazlığın derinleşmesi üzerine 21 Ağustos tarihine ertelendi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığı için ittifak ortaklarına baskı kurmayı sürdürüyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkması 'altılı masadaki' krizin daha da derinleşmesine neden oldu.
İttifak ortaklarını ikna edebilmek maksadıyla yoğun çaba harcayan CHP lideri, 7 Ağustos'ta Saadet Partisi ev sahipliğinde yapılması planlanan toplantıyı iple çekiyordu. Ancak toplantının tarihi yaşanan kriz nedeniyle 21 Ağustos olarak değiştirildi.
ADAY KRİZİ DERİNLEŞTİ, TOPLANTI İPTAL EDİLDİ
Kulislere yansıyan bilgilere göre, toplantının iptal edilmesinin gerekçesi aday konusunda yaşanan anlaşmazlığın derinleşmesi oldu. HDP'nin de dışarıdan destek verdiği masadaki genel kanı, Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanma şansının düşük olduğu yönünde.
AKŞENER'İN KURMAYLARI SIK SIK ÇIKIŞLARDA BULUNUYOR
Söz konusu gelişmeler, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in geçtiğimiz aylarda Kılıçdaroğlu'na adaylık kapısını kapatarak, belediye başkanlarını işaret ettiği açıklamaları akıllara getirdi. Akşener'in kurmayları da, katıldıkları canlı yayınlarda sık sık Kılıçdaroğlu'nun adaylığına kapıyı kapatmıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- DGS sonuçları için son dakika açıklaması! 2022 DGS sınav sonuçları erken açıklanır mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimi...
- YÖK tercih robotu 2022: YKS TYT AYT 190, 200, 210, 220, 230, 240, 300 puanla hangi üniversiteye girebilirim?
- LGS nakiller ne zaman açılacak? 2022 MEB LGS lise yerleştirmeye esas nakil işlemleri ne zaman? Takvim açıklandı
- CZN Burak hasta mı, nasıl zayıfladı? CZN Burak'a ne oldu? CZN Burak kimdir, sağlık durumu nasıl?
- 17 Temmuz bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2022 1. Dönem bekçilik yazılı sınav sonuçları tarihi
- YKS 2022 tercihler ne zaman başlayacak? YKS üniversite taban puanları, kontenjanları, başarı sıralaması tıkla öğren!
- EYT sorunu çözülüyor! 2022'de EYT çıkacak mı? EYT kimleri kapsıyor, şartları neler? EYT yasası ile emeklilik nasıl olacak?
- Bekçilik sınav soruları ve cevapları burada! 2022 1. dönem bekçilik yazılı sınavı A ve B kitapçığı soruları ve cevap anahtarı
- İl dışı atama başvuruları başladı mı? MEB 2022 öğretmen iller arası yer değiştirme atamaları ne zaman? Başvuru şartları...
- Aile Destek Programı başvuru sonucu sorgulama: 2022 Türkiye Aile Destek Programı ne zaman yatacak? Son durum...
- Memur emekli maaş farkları ödemeleri ne zaman? 2022 4C Emekli Sandığı memur emeklisi enflasyon farkı ne zaman yatacak?
- 2022 PMYO taban puanı kaç? 2.500 polis alımı PMYO başvuru şartları neler? 2022 PMYO başvuru tarihi ne zaman?