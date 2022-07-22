Altılı masada ’aday’ krizi derinleşti: Kılıçdaroğlu’nun iple çektiği toplantının tarihi değiştirildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığı için ittifak ortaklarına baskı kurmayı sürdürüyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkması 'altılı masadaki' krizin daha da derinleşmesine neden oldu.