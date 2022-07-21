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PKK'nın avukatı Diyarbakır Barosu: Teröristlerin saldırısından TSK'yı sorumlu tuttular

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Giriş Tarihi: 21.07.2022 Güncelleme Tarihi: 21.07.2022
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PKK’nın avukatı Diyarbakır Barosu: Teröristlerin saldırısından TSK’yı sorumlu tuttular

Terör örgütü PKK'nın, Irak'ın Duhok şehrinde düzenlediği terör saldırısında, ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi de yaralandı. Eylem sonrası sosyal medya üzerinden dezerformasyona girişen teröristler, saldırıyı Türkiye'nin üzerine yıkmaya çalıştı. Terör örgütünün siyasi kolu HDP de yaptığı açıklamayla provokasyonu körükledi. Diyarbakır Barosu, PKK'nın avukatlığına soyunarak Türk Silahlı Kuvvetlerini hedef aldı.

Irak'ın Dohuk Vilayeti'nin Zaho İlçesi'nde bir dere kenarına gerçekleştirilen saldırıda, ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti; 23 kişinin ise yaralandı. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, terör saldırısının PKK tarafından gerçekleştirildiği vurgulandı.

Zaho’daki saldırı terör örgütü kaynaklı "ZAHO'DAKİ SALDIRI TERÖR ÖRGÜTÜ KAYNAKLI"

Örgütün siyasi uzantısı HDP'nin başını çektiği bir grup, sosyal medya üzerinden Türk Silahlı Kuvvetlerini hedef alan yalan ve dezenformasyon dolu bilgileri paylaştı.

HDP'DEN SKANDAL AÇIKLAMA

Saldırı sonrasında HDP'den yapılan açıklamada, ''TSK'nın Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin Zaxo kentine bağlı turistik alanlarından Perex köyüne yönelik gerçekleştirdiği bombardıman sonucu içinde çocuk ve kadınların da olduğu Arap ve Kürt sivillerin yaşamını yitirdiğini ve çok sayıda yaralı olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Tarihe ikinci Roboski katliamı olarak geçecek olan bu katliamdan iktidar siyasi ve hukuki olarak sorumludur. Bu katliam aynı zamanda başka bir ülkenin egemenlik alanına da saldırı anlamına gelmektedir.'' ifadeleri yer aldı.

PKK'NIN AVUKATI: DİYARBAKIR BAROSU

Diyarbakır Barosu'na ait resmi Twitter hesabından da konuya ilişkin bir açıklama yapıldı. Saldırıdan Türkiye'nin sorumlu tutulduğu açıklamada, "Kürdistan Federe Bölgesinin Zaho ilçesinde TSK'nın bombardımanıyla, içlerinde çocukların da olduğu siviller hayatını kaybetmiştir. Roboski'de olduğu gibi söz konusu Kürtler olunca insancıl hukuk değersizleşiyor. Yaşamını yitirenlerin ailelerine ve Kürdistan'a başsağlığı diliyoruz" denildi.

İLK VUKUATLARI DEĞİL: SÖZDE "ERMENİ SOYKIRIMI" İDDİALARINI DA KABUL ETMİŞLERDİ

Skandallara doymayan baro, geçtiğimiz yılın nisan ayında da, "Büyük felaketin acısını paylaşıyoruz" başlığı altındaki bildiriyle sözde 'Ermeni Soykırımı' iddialarını kabul etmiş Türkiye'yi hedef almıştı.

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