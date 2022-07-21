PKK’nın avukatı Diyarbakır Barosu: Teröristlerin saldırısından TSK’yı sorumlu tuttular

Irak'ın Dohuk Vilayeti'nin Zaho İlçesi'nde bir dere kenarına gerçekleştirilen saldırıda, ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti; 23 kişinin ise yaralandı. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, terör saldırısının PKK tarafından gerçekleştirildiği vurgulandı.

Örgütün siyasi uzantısı HDP'nin başını çektiği bir grup, sosyal medya üzerinden Türk Silahlı Kuvvetlerini hedef alan yalan ve dezenformasyon dolu bilgileri paylaştı.

HDP'DEN SKANDAL AÇIKLAMA

Saldırı sonrasında HDP'den yapılan açıklamada, ''TSK'nın Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin Zaxo kentine bağlı turistik alanlarından Perex köyüne yönelik gerçekleştirdiği bombardıman sonucu içinde çocuk ve kadınların da olduğu Arap ve Kürt sivillerin yaşamını yitirdiğini ve çok sayıda yaralı olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Tarihe ikinci Roboski katliamı olarak geçecek olan bu katliamdan iktidar siyasi ve hukuki olarak sorumludur. Bu katliam aynı zamanda başka bir ülkenin egemenlik alanına da saldırı anlamına gelmektedir.'' ifadeleri yer aldı.