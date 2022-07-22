İstanbul’daki tarihi anlaşma dünya basınında: Türkiye’yi öve öve bitiremediler

TÜRKİYE AYLARCA ÇABA GÖSTERDİ



Washington Post Gazetesi de BM Genel sektereri Antonio Guterres'in sözlerini öne çıkararak "Bugün Karadeniz'de bir ışık var" ifadelerini kullandı.

CNN International da manşetten duyurduğu haberinde Türkiye ve BM'nin anlaşma için aylarca çaba verdiğini belirtti.

ABC News anlaşmanın tahıl ihracatı için anahtar olduğunu belirtti ve Türkiye ve BM'nin anlaşmadaki katkısına dikkat çekti.