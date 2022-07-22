İstanbul'daki tarihi anlaşma dünya basınında: Türkiye'yi öve öve bitiremediler
Türkiye'nin himayesinde İstanbul'da düzenlenen Tahıl Zirvesi'nde tarihi imzalar atıldı. Dünyaya nefes aldılan gelişme sonrasında uluslararası basın kuruluşları, Türkiye'nin büyük diplomatik başarısına dikkat çekti. ABD merkezli Washington Post gazetesi, Türkiye'nin gösterdiği yoğun çabaya vurgu yaparken, İngiltere merkezli The Guardian ise "Başkan Erdoğan küresel bir gıda krizi tehdidini önledi" ifadelerini kullandı.
Rusya'nın Ukrayna'yı işgal saldırıları sonrasında küresel bir kriz haline gelen tahıl tedariki için, Türkiye ve Birleşmiş Milletler tarafından mayıs ayından bu yana yürütülen arabuluculuk çabaları sonuç verdi. Bugün İstanbul'da atılan imzalarla, Karadeniz üzerinden dünya pazarlarına tahıl taşınmasına ilişkin anlaşma sağlandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde gerçekleşen zirve, uluslararası basında da geniş yankı buldu.
WALL STREET JOURNAL: BİR UMUT DOĞDU
Wall Street Journal gazetesi tarihi zirvenin Türkiye ve BM'nin aylarca süren diplomasisinin bir ürünü olduğunun altını çizdi ve on milyonlarca insanı açlığa sürükleyecek gıda krizi için bir umut doğduğunu vurguladı.
AL JAZEERA: TÜRKİYE KİLİT ROL OYNADI
Al Jazeera İngilizce, manşetten gördüğü haberinde, Ankara'dan övgüyle bahsetti. "Türkiye, tahıl konusunda Rusya, Ukrayna ve BM'nin dörtlü görüşmelerine ev sahipliği yapacak." başlıklı haberde şu ifadeler yer aldı:
"Türkiye, tahıl koridorunu aşmak için Ukrayna, Rusya ve Birleşmiş Milletler arasında kilit rol oynadı."
BBC: TÜRKİYE ARACILIK ETTİ
İngiliz yayın organı BBC, tarihi anlaşmayı son dakika olarak duyurdu. Haberde anlaşmanın her adımı tüm detaylarıyla yer aldı ve şu ifadeler kullanıldı:
"Türkiye, Ukrayna`dan Karadeniz üzerinden tahıl ihracatının önündeki engeli kaldırmak için Rusya ile yapılan anlaşmaya aracılık etti."
GUARDIAN: KÜRESEL GIDA KRİZİ TEHDİDİNİ ÖNLEDİ
İngiliz Guardian gazetesi İstanbul'da atılan imzaların küresel gıda krizini önleyebileceğini belirttiği haberinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve BM Genel sekreteri Antonio Guterres'in açıklamalarına yer verdi ve "Anlaşma potansiyel olarak felaketle sonuçlanacak bir küresel gıda krizi tehdidini önledi." ifadelerini kullandı.
CNN INTERNATIONAL HER DETAYIYLA SERVİS ETTİ
CNN'in internet sitesinde anlaşma ilk manşette ve her detayıyla servis edildi.
CNN International'da yer alan haberde "Moskova ve Kiev, Ukrayna limanlarının önündeki engelleri kaldırmak ve dünyanın umutsuzca ihtiyaç duyduğu milyonlarca ton tahıl ihraç etmeye devam etmek için anlaşma imzaladı." ifadelerine yer verildi.
THE NEW YORK TIMES: ANLAŞMA TÜRKİYE VE BM SAYESİNDE YAPILDI
The New York Times Gazetesi anlaşmanın Türkiye ve BM'nin çabaları sayesinde sağlandığına dikkat çekerek "Anlaşma Rusya'nın Şubat ayında Ukrayna'yı işgal etmesiyle daha da kötüleşen feci gıda kıtlığının hafifletilmesine yardımcı olabilir." diye yazdı.
FOX NEWS: KÜRESEL KRİZ İSTANBUL'DA ÖNLENDİ
FOX NEWS gazetesinin manşet yazısında ise, "Rusya ve Ukrayna, küresel gıda krizinin ortasındaki tehdidi önleyerek İstanbul'da tahıl ihracat anlaşması imzaladı." başlığıyla manşetine taşıdı.
TÜRKİYE AYLARCA ÇABA GÖSTERDİ
Washington Post Gazetesi de BM Genel sektereri Antonio Guterres'in sözlerini öne çıkararak "Bugün Karadeniz'de bir ışık var" ifadelerini kullandı.
CNN International da manşetten duyurduğu haberinde Türkiye ve BM'nin anlaşma için aylarca çaba verdiğini belirtti.
ABC News anlaşmanın tahıl ihracatı için anahtar olduğunu belirtti ve Türkiye ve BM'nin anlaşmadaki katkısına dikkat çekti.
ÇİN DEVLET TELEVİZYONU CCTV-1
Çin Devlet Televizyonu tahıl anlaşmasını son dakika gelişmesi olarak duyurdu. Haberde bir ayı aşkın süredir devam eden müzakerelerin ardından Ukrayna, Rusya, Türkiye ve BM'nin İstanbul'da Ukrayna Tahıl Koridoru anlaşmasını imzaladığı belirtildi.
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