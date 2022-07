İstanbul’daki tarihi anlaşma dünya basınında: Türkiye’yi öve öve bitiremediler

THE NEW YORK TIMES: ANLAŞMA TÜRKİYE VE BM SAYESİNDE YAPILDI



The New York Times Gazetesi anlaşmanın Türkiye ve BM'nin çabaları sayesinde sağlandığına dikkat çekerek "Anlaşma Rusya'nın Şubat ayında Ukrayna'yı işgal etmesiyle daha da kötüleşen feci gıda kıtlığının hafifletilmesine yardımcı olabilir." diye yazdı.