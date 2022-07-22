İBB’nin ’Yerebatan’ restorasyonuna tepkiler çığ gibi! Uzmanlardan ’tarihe ihanet’ vurgusu: Bu utanç İstanbul’a yeter de artar

"MODERN OFİSE GİRER GİBİ JANJANLI GİRİŞ OLMAZ"

Mimar-Görsel Tasarım Uzmanı Yasemin Turan ise daha önce var olan taş cephe ve demir kapının kaldırılarak alüminyum doğrama yapılmasını eleştirerek, var olanın korunması yoluna gidilmesi gerektiğini söyledi.

Dış cephede yeni bir uygulamaya gidilmesinin yanlış olduğunu dile getiren Turan, "Bu tarihi yapıda cephenin bu şekilde modernize edilmesini doğru bulmuyorum, modern ofis binasına girer gibi, janjanlı bir giriş olmaz. Yeni uygulamayı öne çıkarmazsın, bu 'ben yeniyim' diyor." şeklindeki görüşünü paylaştı.