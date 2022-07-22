Uzmanlar İstanbul’daki tarihi anlaşmayı A Haber’de değerlendirdi: Başkan Erdoğan dünyaya nefes borusu açtı

"TÜRKİYE'NİN NE KADAR GÜÇLÜ DIŞ POLİTİKASI OLDUĞUNUN İSPATI"

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Uğur Özgöker, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın teşvikine vurgu yapmasının çok önemli olduğunu ifade etti. Birleşmiş Milletler tarafından böyle bir açıklama yapılmasının, Türkiye'nin ne kadar güçlü bir dış politikası olduğunun ispatı olduğunu ifade eden Özgöker, "Son bir aydır, dünyadaki enflasyon 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki en yüksek enflasyon oranıydı. Artışa pandeminin yanında başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı da etkili oldu. İkisinin de bir rotaya girmesi ve düşük profilli seyir izlemesi sonrası, bir hafta, 10 gündür petrol fiyatları düşüyor. Bugünden sonra da tahıl fiyatları düşecek. Dünyada gıda ve enerji güvenliği en önemli iki konu." diye konuştu.