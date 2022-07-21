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Dışişleri Bakanlığı’ndan Duhok açıklaması: Saldırı PKK kaynaklı

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Giriş: 21.07.2022 09:25
Irak'ın Zaho bölgesinde sivillere yönelik saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti. Saldırınının Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapıldığı iddiası ortaya atılarak, algı çalışması başlatıldı. Dışişleri Bakanlığı, saldırının PKK kaynaklı olduğunu açıkladı, Irak hükümeti de uyarıldı.
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