21 Temmuz 2022, Perşembe
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Dışişleri Bakanlığı’ndan Duhok açıklaması: Saldırı PKK kaynaklı
Irak'ın Zaho bölgesinde sivillere yönelik saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti. Saldırınının Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapıldığı iddiası ortaya atılarak, algı çalışması başlatıldı. Dışişleri Bakanlığı, saldırının PKK kaynaklı olduğunu açıkladı, Irak hükümeti de uyarıldı.