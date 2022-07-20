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Son dakika: PKK'da çözülmeler sürüyor! 2 terörist daha teslim oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.07.2022
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Son dakika: PKK’da çözülmeler sürüyor! 2 terörist daha teslim oldu

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyinden kaçan 2 PKK’lı terörist Habur’da hudut karakolumuza teslim oldu." ifadelerine yer verildi.

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