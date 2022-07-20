Pensilvanya menşeili '15 Temmuz' belgeseli: Mavi otobüs bir Amerikan otobüsü
A Haber canlı yayınına konuk olan Gazeteci-Yazar Gaffar Yakınca, sosyal medyada FETÖ'cüler tarafından dolaşıma sokulan 'Mavi Otobüs' isimli belgeseli değerlendirdi. Her saniyesinde FETÖ'yü aklamaya çalışan belgeselin görseline değinen Yakınca, "Mavi otobüs bir Amerikan otobüsü. TSK otobüsü değil. Kendilerine layık bir otobüs bulmuşlar. Bu Amerikan otobüsü, oradaki okullarda kullandıkları otobüs. Bunlara da uyuyor zaten, nereye bağlı olduklarını gösteriyor." dedi.
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensupları, yurt dışında merkezli 'Mavi Otobüs' isimli bir belgeseli, sosyal medya üzerinden dolaşıma soktu. Söz konusu videoda, sözde 15 Temmuz mağduru askeri öğrenciler için algı oluşturularak, her saniyesinde FETÖ aklanmaya çalışıldı.
FETÖ'nün son algı çalışmasına ilişkin A Haber'de canlı yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına konuk olan Gazeteci-Yazar Gaffar Yakınca, görseldeki bir detaya dikkat çekti.
"İŞGAL GİRİŞİMİ BAŞARILI OLSA TÜRKİYE 5 PARÇAYA BÖLÜNECEKTİ"
15 Temmuz hain darbe girişiminden verdiği örneklerle sözlerine başlayan Yakınca, "Bu bir işgal girişimi. Başarılı olsaydı, bugün 2022 senesinde en az 3-5 parçaya bölünmüş bir Türkiye olacaktı. Sevr haritası gerçekleştirilecekti. O yüzden darbe demiyorum. Bunlar yönetimi ele geçirecekler, İzmir'den bir tugay çıkıp İstanbul'dakilerle çatıştıracaklardı. Önce sivilleri öldürecekler, belki de siviller arasında çatışma çıkaracaklardı." diye konuştu.
"TÜRKİYE'NİN FİŞİNİ ÇEKECEKLERDİ"
Darbe girişiminin başarılı olması durumunda, Türkiye Cumhuriyeti'nin fişinin çekileceğini ifade eden Yakınca, "Bugün muhalefette utanmadan iç savaş diyorlar. 2022'de iç savaş diyen adam 2016'da bu hadiseler az çok başarıya ulaşsa, iç savaş der miydi? Bu iş bir işgale dönüşecekti. 15 Temmuz'u İstiklal Harbi ile kıyaslamamız lazım. Türk milleti bir işgal girişimini püskürttü." ifadelerini kullandı.
Hükümete darbe yapmak isteyenlerin asker mi yoksa yabancı bir gücün piyano mu olduğuna dikkat çekmek gerektiğinin altını çizen Yakınca, "Bence ikincisi. O yüzden özel bir şekilde yargılama gerek. Böyle olunca da muhalefete de alan kalıyor." düşüncesini dile getirdi.
"MAVİ OTOBÜS BİR AMERİKAN OTOBÜSÜ"
FETÖ'nün söz konusu belgeseline değinen Yakınca, "Birincisi Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) otobüsü değil, Amerikan otobüsü. Kendilerine layık bir otobüs bulmuşlar. Bu Amerikan otobüsü, okullarda kullandıkları otobüs. Bunlara da uyuyor zaten, nereye bağlı olduklarını gösteriyor." diye konuştu.
Videonun Ekşi Sözlük'ten yayılmasına da vurgu yapan Yakınca, "Sosyal medyayla kalmıyor, Ekşi Sözlük diye bir sitede de yayımlanıyor. Bize ana avrat küfredilen bir yer, kimsenin de umrunda değil." dedi.
"FETÖ İLE MÜCADELEDE ERDOĞAN DIŞINDA ÖRNEK YOK"
FETÖ ile mücadele konusunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan dışında bir örnek bulunmadığını söyleyen Akarca, "Her hükümet zamanında yanlışlar yapıldı. Türkiye yakın tarihine bakıldığında FETÖ ile mücadele eden Tayyip Erdoğan dışında bir örnek yok. Sayın Özal zamanında FETÖ'ye bir şey yapıldı mı? Bir tane mücadele eden bir lider var. İlker Başbuğ röportajından alıntı yapacağım, "2011'de biz başbakanlığa örgüte dair rapor verdiğimizde, sadece başbakanı ikna edebildik ve tek başına bu mücadeleyi başlattı" dedi. Bu terör örgütünün siyasetteki meşruiyet alanının yok edilmesi lazım. Terörü ezmezseniz yarın yok olursunuz." diyerek sözlerini noktaladı.
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