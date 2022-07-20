Pensilvanya menşeili ’15 Temmuz’ belgeseli: Mavi otobüs bir Amerikan otobüsü

"TÜRKİYE'NİN FİŞİNİ ÇEKECEKLERDİ"

Darbe girişiminin başarılı olması durumunda, Türkiye Cumhuriyeti'nin fişinin çekileceğini ifade eden Yakınca, "Bugün muhalefette utanmadan iç savaş diyorlar. 2022'de iç savaş diyen adam 2016'da bu hadiseler az çok başarıya ulaşsa, iç savaş der miydi? Bu iş bir işgale dönüşecekti. 15 Temmuz'u İstiklal Harbi ile kıyaslamamız lazım. Türk milleti bir işgal girişimini püskürttü." ifadelerini kullandı.

Hükümete darbe yapmak isteyenlerin asker mi yoksa yabancı bir gücün piyano mu olduğuna dikkat çekmek gerektiğinin altını çizen Yakınca, "Bence ikincisi. O yüzden özel bir şekilde yargılama gerek. Böyle olunca da muhalefete de alan kalıyor." düşüncesini dile getirdi.