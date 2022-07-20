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Son dakika: Dışişleri Bakanlığı: Zaho'daki saldırı terör örgütü kaynaklı

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Giriş Tarihi: 20.07.2022 Güncelleme Tarihi: 20.07.2022
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Son dakika: Dışişleri Bakanlığı: Zaho’daki saldırı terör örgütü kaynaklı

Son dakika haberi... Irak’ın Dohuk Vilayeti’nde gerçekleştirilen saldırı hakkında açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanlığı, "Türkiye gerçeğin açığa çıkması noktasında her türlü adımı atmaya hazırdır." ifadelerini kullandı. Öte yandan güvenlik kaynakları, Irak'ın kuzeyinde sivillerin öldüğü saldırının teröristler tarafından düzenlendiğini bildirdi.

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