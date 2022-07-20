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Başkan Erdoğan Avrupa'yı uyarmıştı! PKK'lı teröristler Finlandiya'da önce sivillere saldırdı sonra hükümeti hedef aldı

DÜNYA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.07.2022 Güncelleme Tarihi: 20.07.2022
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Başkan Erdoğan Avrupa’yı uyarmıştı! PKK’lı teröristler Finlandiya’da önce sivillere saldırdı sonra hükümeti hedef aldı

Rusya korkusundan NATO'ya girmeye çalışan Finlandiya, Türkiye'ye terörle mücadele sözü vermişti. Helsinki sokakların eylemler düzenleyen PKK'lılar geçtiğimiz hafta Finlandiya halkına saldırdı. Teröristlerin dün yaptığı yürüyüşte ise bu kez Finlandiya hükümeti hedef alındı. Vatandaşlara yapılan saldırıların ardından "NATO'ya hayır, satılık Finlandiya" sloganları atan PKK'lı teröristler, Başkan Erdoğan'ın "Bu beslediğiniz yılan bir gün sizi de sokar" sözlerini akıllara geltirdi.

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de terör örgütü YPG/PKK sempatizanları, ülkenin Türkiye ile yaptığı anlaşmayı protesto etti.

Finlandiya Meclisi'nin karşısında, Oodi Kütüphanesi'nin önünde toplanan terör örgütü yandaşları, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto aleyhinde sloganlar attı.

YPG/PKK'yı simgeleyen bez parçaları açan örgüt yandaşları, "Satılık Finlandiya, NATO'ya hayır" sloganları attı.

NATO'ya üyelik başvurusunda bulunan Finlandiya ve İsveç ile Türkiye arasında, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde Türkiye'nin endişelerini gidermeye yönelik üçlü muhtıra imzalanmıştı.

BAŞKAN ERDOĞAN DÜNYAYI BÖYLE UYARDI

Başkan Erdoğan, özellikle Batı ülkelerini terör örgütü PKK'ya karşı uyarmıştı.

Avrupa ülkelerinin adeta mayın tarlasında dans ettiğini belirten Başkan Erdoğan, "Belçika Brüksel'de bugün toplantı var. Toplantının yapıldığı binanın hemen arkasında, bölücü terör örgütü PKK'yı terör örgütü olarak ilan eden AB'nin tüm ülkeleri, onların paçavrasını dalgalandırmak suretiyle çadır kurmalarına izin verebiliyor. Bunlar dürüst değil. Bugün bayrağı indirmişler, posterleri kaldırmışlar, kimi aldatıyorsunuz. Dürüst olun. Bunun adı teröre teslim olmaktır.İşte Ankara'da patlayan bombanın, şehrin göbeğinde terör örgütü yandaşlarına şov yapma imkanının sağlandığı Brüksel'de veya Avrupa'nın herhangi bir şehrinde patlamaması için hiçbir sebep yok. Bu açık gerçeğe rağmen Avrupa ülkelerinin hala aymazlık içinde hareket ediyor olmaları, mayın tarlasında dans etmek gibidir. Ne zaman mayına basacağınızı asla bilemezsiniz. Ama bunun kaçınılmaz bir son olduğu ortada." şeklinde konuşmuştu.

"BESLEDİĞİNİZ YILAN BİR GÜN SİZİ DE SOKAR"

Avrupa'da terör örgütü PKK mensuplarının beslendiğini belirten Başkan Erdoğan, bir gün terörün söz konusu Batı ülkelerini de vuracağını da belirtmişti.

Çarpıcı açıklamalarda bulunarak net sözlerle Avrupa ülkelerini terörü desteklememleri konusunda uyaran Başkan Erdoğan, "Terör örgütlerine doğrudan veya dolaylı kucak açan ülkelere sesleniyorum. Koynunuzda yılan besliyorsunuz. Beslediğiniz o yılan her an sizi de sokabilir. Türkiye'de patlayan bombaları, televizyon ekranlarından seyretmek size bir şey ifade ediyor olmayabilir. Aynı bombalar sizin şehirlerinizde patlamaya başladığında, bizim ne hissettiğimizi mutlaka anlayacaksınız ama o zaman her şey için çok geç olacak. Kendi ülkenizi hedef aldığında asla tahammül edemeyeceğiniz faaliyetleri, sırf Türkiye'ye yönelik olduğu için desteklemekten vazgeçin. Ülkenizde bir bombalı saldırı olduğunda ve sizin bir milletvekiliniz o intihar eylemcinin taziyesine gittiğinde ona karşı neler yapabileceğinizi çok iyi biliyorum. Aynı şekilde ülkenizde akademisyen, gazeteci, sivil toplum temsilcisi sıfatı taşıyanlar ülkenizin birliğine, bütünlüğüne yönelik eylem yapan terör örgütüne destek verdiğinde, sizin tavrınızın ne olacağını da gayet iyi kestirebiliriz. Türkiye bugüne kadar benzer bir tehdide maruz kalan veya kalacak olan Batılı ülkelerden çok daha demokrat, çok daha hukuk devleti ilkelerine uygun bir terörle mücadele pratiği ortaya koyuyor." ifadelerine yer vermişti.

SOKAKLARDA FİNLANDİYALILARA SALDIRDILAR

Finlandiya'da terör örgütü PKK/YPG yandaşları yine sokağa çıktı. Teröre destek verilen eyleme Finlandiyalılar tepki gösterince olaylar çıktı, örgüt yandaşları çevredekilere saldırıp darp etti.

Finlandiya'da PKK/YPG yandaşları yine yürüyüş düzenledi, eyleme tepki gösterenler saldırıya uğradı. Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de terör örgütü PKK/YPG yandaşları sokağa çıktı, örgüt elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açarak yürüyüş yaptı.

İşte bu sırada yoldan geçen bazı Finlandiyalılar terör destekçilerine tepki gösterdi. Çıkan tartışmanın ardından PKK/YPG yandaşları Finlandiyalılara saldırıp darp etti. Sopalarla darp edilenlerden bazıları yaralandı, polisin müdahalesiyle saldırıya uğrayanlar kalabalığın arasından kurtarıldı. Sosyal medyada yayılan görüntüler büyük tepkiye yol açtı.

POLİS MÜDAHALESİ YOK

Ellerinde PKK paçavralarıyla gösteri yapan gruba polis müdahalesi olmaması dikkat çekti.

Türkiye'nin, NATO'ya katılma sürecinde olan Finlandiya ve İsveç'e yönelik kaygılarının giderilmesi için üç ülke arasında üçlü muhtıra imzalandı. 28 Haziran'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yanı sıra Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö ve İsveç Başbakanı Andersson'un katılımıyla Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan Üçlü Muhtırada iki ülke PKK'nın yasaklanmış bir terör örgütü olduğunu teyit etti.

Metinde ayrıca "Müstakbel NATO Müttefikleri olarak Finlandiya ve İsveç, milli güvenliğine yönelik tüm tehditlere karşı Türkiye'ye tam destek verirler. Bu çerçevede, Finlandiya ve İsveç, PYD/YPG ve Türkiye'de FETÖ olarak tanımlanan örgüte destek sağlamayacaklardır. " ifadeleri yer aldı.

Terör destekçileri yine sokağa çıktı! TERÖR DESTEKÇİLERİ YİNE SOKAĞA ÇIKTI!
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