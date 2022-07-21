Dünya Bankası’ndan Emine Erdoğan’a ’İklim ve Kalkınma Liderlik Ödülü’

Emine Erdoğan, iklim değişikliğinin, artık yalnızca bir çevre sorunu değil; ülkelerin kalkınmasını ve refahını derinden etkileyen, küresel bir kriz olduğuna değinerek, "Türkiye, iklim değişikliğinden, en fazla etkilenen bölgelerden biri olan, Akdeniz havzasında yer alıyor. Tüm dünyada olduğu gibi bölgemizde de iklim değişikliğinin olumsuz etkileri, ziyadesiyle hissediliyor. İklim değişikliği ile mücadelede, küresel olarak kritik bir eşikteyiz. Türkiye olarak, bu krize, dünyanın ortak evimiz olması şuuruyla yaklaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

'MÜREFFEH DÜNYA GELECEĞİ HERKESİN MÜŞTEREK SORUMLULUĞU'

Türkiye İklim ve Kalkınma Raporu'nun, 2053 yılı için belirlenen net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda, çalışmalara ışık tutacağını aktaran Emine Erdoğan, şöyle konuştu: