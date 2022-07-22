22 Temmuz 2022, Cuma
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Emine Erdoğan’a iklim liderliği ödülü verildi
2017 yılında başlattığı Sıfır Atık Projesi ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan bir kez daha ödüle layık görüldü. Erdoğan'a, dünya bankası tarafından iklim ve kalkınma liderlik ödülü verildi. Törende konuşan Emine Erdoğan, "Küresel eylemin önemli bir aktörü olmaya devam edeceğiz" dedi.