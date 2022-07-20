Filistinli ve Türk müzisyenlerden barış konseri! Emine Erdoğan: Tüm dünyaya barış diye haykırıyorlar

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'in daveti üzerine Türkiye'ye gelen Filistin direnişinin sembolü Mariam Afifi'nin de yer aldığı Filistin Gençlik Orkestrası ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Barış Konseri'nde iki ülkenin halk ezgilerini seslendirdi.

Emine Erdoğan, konseri Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile birlikte dinledi. Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa da konseri dinleyenler arasındaydı.