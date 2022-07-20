Filistinli ve Türk müzisyenlerden barış konseri! Emine Erdoğan: Tüm dünyaya barış diye haykırıyorlar
Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelen Gilistin Gençlik Orkestrası Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile birlikte Ankara'da "barış" konseri verdi. İki ülkenin halk ezgilerinin seslendirildiği konseri dinleyenler arasında Emine Erdoğan da vardı.
Filistin Gençlik Orkestrası ile Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, aynı sahneden dünyaya "barış" diye seslendi.
Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'in daveti üzerine Türkiye'ye gelen Filistin direnişinin sembolü Mariam Afifi'nin de yer aldığı Filistin Gençlik Orkestrası ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Barış Konseri'nde iki ülkenin halk ezgilerini seslendirdi.
Emine Erdoğan, konseri Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile birlikte dinledi. Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa da konseri dinleyenler arasındaydı.
Konserin sonunda Emine Erdoğan, müzisyenleri tebrik ederek çiçek verdi.
Konuk orkestranın direktörü Suhail Khoury de Emine Erdoğan'a üzerinde Mescid-i Aksa'nın yer aldığı bir tablo hediye etti.
Emine Erdoğan, Filistin Gençlik Orkestrası'nın ülkenin bağımsızlığı için verdiği mücadeleyi anlattı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- VE AÇIKLANDI! KPSS 2022/1 tercih sonuçları sorgulama: 2022 ÖSYM kamu personeli atama sonuçları nereden öğrenilir?
- Akaryakıt fiyatları güncel liste: 20 Temmuz benzin, motorin (mazot), LPG fiyatları ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir...
- SGK emekli maaş farkları ödeme takvimi: 2022 Temmuz zammı SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne zaman yatacak?
- AÖL öğrenci giriş ekranı: 2022 AÖL 3. dönem sınavı online giriş nasıl yapılır? MEB açık lise 3. dönem sınavları ne zaman?
- İl içi atama sonuçları sorgulama: 2022 MEB öğretmen il içi yer değiştirme tayin sonuçları nereden öğrenilir?
- İller arası yer değiştirme il listesi: 2022 il dışı atama tayin başvuruları ne zaman? MEB başvuru şartları nelerdir?
- Aile Destek Paketi yattı mı? 2022 Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak? e-Devlet başvuru nasıl yapılır?
- Motorine indirim var mı? 20 Temmuz'da benzin, mazot ve LPG'ye indirim gelecek mi? Akaryakıt fiyatları ne kadar? Güncel liste...
- BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2022 BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları ne zaman belli olacak?
- Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi gün? 2022 FB Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçı hangi kanalda?
- Şehmus Ele bulundu mu? Tekirdağ'da kaybolan Şehmus Ele sağlık durumu nasıl? SON DAKİKA HABERLER
- 20 Temmuz adli tatile dahil mi? 2022 adli tatil ne zaman başlıyor, bitiyor? Adli tatilde hangi davalara bakılır?