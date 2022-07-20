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Filistinli ve Türk müzisyenlerden barış konseri! Emine Erdoğan: Tüm dünyaya barış diye haykırıyorlar

YAŞAM A Haber
Giriş Tarihi: 20.07.2022 Güncelleme Tarihi: 20.07.2022
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Filistinli ve Türk müzisyenlerden barış konseri! Emine Erdoğan: Tüm dünyaya barış diye haykırıyorlar

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelen Gilistin Gençlik Orkestrası Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile birlikte Ankara'da "barış" konseri verdi. İki ülkenin halk ezgilerinin seslendirildiği konseri dinleyenler arasında Emine Erdoğan da vardı.


Filistin Gençlik Orkestrası ile Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, aynı sahneden dünyaya "barış" diye seslendi.

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'in daveti üzerine Türkiye'ye gelen Filistin direnişinin sembolü Mariam Afifi'nin de yer aldığı Filistin Gençlik Orkestrası ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Barış Konseri'nde iki ülkenin halk ezgilerini seslendirdi.

Emine Erdoğan, konseri Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile birlikte dinledi. Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa da konseri dinleyenler arasındaydı.

Konserin sonunda Emine Erdoğan, müzisyenleri tebrik ederek çiçek verdi.

Konuk orkestranın direktörü Suhail Khoury de Emine Erdoğan'a üzerinde Mescid-i Aksa'nın yer aldığı bir tablo hediye etti.

Emine Erdoğan, Filistin Gençlik Orkestrası'nın ülkenin bağımsızlığı için verdiği mücadeleyi anlattı.

Dünyaya barış diye haykırıyorlar DÜNYAYA BARIŞ DİYE HAYKIRIYORLAR

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