Son dakika: Başkan Erdoğan'ın Güney Amerika ziyareti ertelendi
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Meksika ve Venezuela ülkelerini içeren Güney Amerika ziyareti, ileri bir tarihe ertelendi. Başkan Erdoğan'ın 25-29 Temmuz tarihleri arasında ziyaretleri gerçekleştirmesi bekleniyordu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, en son 2018'de ziyaret ettiği Latin Amerika'da, 3 ülkeyi kapsayan bir tura çıkıyor. Başkan Erdoğan, Meksika, Venezuela ve Arjantin'i ziyaret edecek. Ziyaretler kapsamında hem ikili ilişkilerin ele alınması, hem de Türkiye'nin bölge ülkeleri ile ticaret hacminin artırılmasına dönük adımların görüşülmesi bekleniyor.
BAŞKAN ERDOĞAN LATİN AMERİKA YOLCUSU
Erdoğan'ın Latin Amerika'daki ilk durağı Meksika. Erdoğan 7 yıllık aranın ardından ilk kez Meksika'ya gelecek. Erdoğan'ın, Devlet Başkanı Andrés Manuel López Obrador ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerde bulunması bekleniyor. 1927 yılından itibaren diplomatik ilişkilerin sürdüğü Meksika ile ikili ticaret hacmi 2019 yılında 1,3 milyar dolar olarak kayda geçti. Serbest Ticaret Anlaşması için ise müzakereler sürüyor.
Erdoğan Meksika'nın ardından Venezuela'ya geçecek. Burada Cumhurbaşkanı Maduro ile bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı, Haziran başında Ankara'ya gelen Maduro'ya iade-i ziyarette bulunmuş olacak. Türkiye ile Venezuela'nın ticaret hacmi 2021'de 852 milyon dolar olmuştu. Liderler yapacakları görüşmelerde. Ülkeler arası işbirliği ve ticaret konularını ele alacak. Maduro'nun Ankara ziyaretinde turizm, tarım ve merkez bankaları alanlarında 3 anlaşma imzalanmıştı.
Başkan Erdoğan'ın son durağı Arjantin. Erdoğan bu ülkeye en son Buenos Aires'te toplanan G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Ekim 2018'de gitmişti. Erdoğan, ziyaret vesilesi ile Arjantin Cumhurbaşkanı Alberto Fernández ile görüşecek. 500 milyon doları aşan ikili ticaret hacminin artırılması için yapılabilecekler ziyaretin gündeminde olacak. Ziyarette Erdoğan'ın, Arjantin İslam Merkezi temsilcileri ile bir araya gelmesi de bekleniyor.
Türkiye'nin stratejik açılım coğrafyası olarak gördüğü Latin Amerika'daki büyükelçilik sayısı, son 20 yılda 6'dan 17'ye çıktı. Türkiye'nin bölge ülkeleriyle dış ticaret hacmi geçen yılın Ocak-Kasım döneminde 12,8 milyar dolara yaklaşarak tüm zamanların yıllık rekorunu kırdı.
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