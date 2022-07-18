Son dakika: Başkan Erdoğan’ın Güney Amerika ziyareti ertelendi





Başkan Erdoğan'ın son durağı Arjantin. Erdoğan bu ülkeye en son Buenos Aires'te toplanan G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Ekim 2018'de gitmişti. Erdoğan, ziyaret vesilesi ile Arjantin Cumhurbaşkanı Alberto Fernández ile görüşecek. 500 milyon doları aşan ikili ticaret hacminin artırılması için yapılabilecekler ziyaretin gündeminde olacak. Ziyarette Erdoğan'ın, Arjantin İslam Merkezi temsilcileri ile bir araya gelmesi de bekleniyor.