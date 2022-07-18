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Kurban Bayramı tatili süresince trafik kazalarında 67 kişi hayatını kaybetti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.07.2022
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Kurban Bayramı tatili süresince trafik kazalarında 67 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 7-18 Temmuz'da Kurban Bayramı tatilinde ülke genelinde meydana gelen trafik kazalarında 67 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

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